„Ihr Google-Konto ist bereits mit einem anderen Samsung Account verknüpft“ – so behebt man die Fehlermeldung – Wer ein Samsung Samrtphone nutzt, kann neben dem Google Account für die Geräte auch einen Samsung Account nutzen. Für einige Anwendungen ist dies sogar zwingend notwendig. Allerdings gibt es auch Probleme, denn einige Nutzer haben beim Versuch, den Samsung Account einzurichten, eine Fehlermeldung: „Ihr Google-Konto ist bereits mit einem anderen Samsung Account verknüpft“.

So fragt ein Nutzer bei GuteFrage:

Ich habe mir ein neues Samsung Handy gekauft und bei der Einrichtung wollte ich meinen Samsung account anmelden. Bei der Anmeldung kommt jedoch die Fehlermeldung „Ihr Google-Konto ist bereits mit einem anderen Samsung Account verknüpft.“ Ich habe die Konten bereits schon von meinem alten Gerät entfernt und es tut sich immernoch nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen?

Generell ist dies aber kein größeres Problem und man kann diesen Fehler auf mehrere Weisen beheben. Wie das geht, zeigen wir in diesem Artikel.

„Ihr Google-Konto ist bereits mit einem anderen Samsung Account verknüpft“ – so behebt man die Fehlermeldung

Man kann einen Samsung Account als neue Account erstellen oder auch einen Google Account als Samsung Account nutzen. In letzterem Fall benötigt man nur einen Account, der dann auch als Samsung Account genutzt wird. Das Problem: man kann einen Google Account nur jeweils zu einem Samsung Account nutzen. Falls man also in der Vergangenheit einmal den eigenen Google Account bei Samsung genutzt hat, kommt beim Versuch, ein weiteres Konto anzulegen, diese Fehlermeldung. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man vorgehen kann:

man nutzt einfach einen normalen neuen Samsung Account ohne diese per Google Account zu erstellen

man nutzt den alten Samsung Account, der bereits mit dem Google Konto verknüpft ist

Am einfachsten ist es in der Regel, den alten Account weiter zu nutzen. Falls man die Zugangsdaten dazu nicht mehr kennt, kann man den Account hier wiederherstellen. Sollte das nicht klappen, kann man immer noch einen neuen Samsung Account ohne Google Konto erstellen.

Mit Google Konto bei Samsung anmelden

Das Login und das Erstellen eines neuen Samsung Account mit einem Google Account ist ebenfalls recht einfahc möglich. Samsung schreibt dazu selbst:

1. Tippe im Anmeldebildschirm auf Mit Google anmelden.

2. Wähle im Pop-up-Menü dein Google-Konto aus, mit dem du dich anmelden möchtest.

3. Führe die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Code durch, der dir per SMS geschickt wurde.

