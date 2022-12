Bundesweiter Warntag: So aktiviert man Cell Broadcast im Smartphone – Am 8. Dezember soll es in Deutschland bei allen Mobilfunk-Anbietern den Test des neue Cell Broadcast Systems geben. Verbraucher erhalten dann eine Test-Message auf das eigene Smartphone um zu prüfen, ob im Notfall dieses System auch funktioniert. Zukünftig soll Cell Broadcast genutzt werden, um im Katastrophenfall die Bevölkerung zu waren.

Die meisten Anbieter haben mittlerweile Informationen zu diesem Test an ihre Kunden verschickt, es kann aber dennoch nicht schaden zu prüfen, ob das eigene Geräte teilnehmen kann. Generell muss das Smartphone aktiv sein und eine Simkarte mit Empfang haben. Das ist die Grundvoraussetzung für den Empfang eine Cell Broadcast Mitteilung. Dazu muss vor allem bei älteren Geräten Cell Broadcast aktiviert sein. Android 11 und neuere Version haben das standardmäßig, bei Apple gibt es das erst ab iOS 16.

Klarmobil schreibt zu den technischen Voraussetzungen:

Bei den Betriebssystemen Google Android, Version 11 oder höher, und Apple iOS, Version 16 oder höher, ist der Empfang offizieller Warnmeldungen in der Regel aktiviert. Bei anderen Softwareversionen und Betriebssystemen müsste – sofern verfügbar – der Empfang dieser Nachrichten üblicherweise aktiviert werden. Bitte nehmen Sie regelmäßige Software-Updates vor. Es wird wiederkehrende Tests geben, die als solche gekennzeichnet sind, um die Funktionsfähigkeit des Warnsystems zu prüfen.

Cell Broadcast bei Android aktivieren

Bei Android kann man im System prüfen, ob Cell Broadcast aktiviert ist:

Einstellungen aufrufen

„Notfallbenachrichtigungen zulassen “ im Suchfeld „Einstellungen durchsuchen“ eingeben.

“ im Suchfeld „Einstellungen durchsuchen“ eingeben. zum Suchergebnis navigieren (antippen)

Der Regler bei „Notfallbenachrichtigungen zulassen“ muss aktiv sein

Dann werden Cell Broadcast Meldungen zugestellt

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Cell Broadcast beim iPhone aktivieren

Das iPhone kündigt eine CB Meldung mit einem speziellen Ton an. Den Status des Empfangs kann man unter iOS 16 wie folgt prüfen:

Wähle „Einstellungen“ > „Mitteilungen“ aus. Scrolle zum unteren Ende des Bildschirms. Aktiviere oder deaktiviere unter „Offizielle Warnmeldungen“ die jeweilige Art der Warnung.

Apple bietet auch die Funktion, die Deaktivierung zu unterdrücken, das ist aber in Deutschland nicht aktiv.

