fraenk: D1 Anbieter ab sofort mit dauerhaft 7 GB Datenvolumen – Bisher gab es die 7 GB Datenvolumen im Monat nur aktionsweise. Der D1 Allnet Flat Anbieter fraenk macht daraus aber nun einen regulären Tarifbestandteil und vergibt nun dauerhaft 7 GB Datenvolumen monatlich – auch für Bestandskunden. Auch bestehende Flatrates werden also auf das höhere Datenvolumen umgestellt. Der Preis ändert sich dabei nicht. Die fraenk Flatrate kann man weiter für 10 Euro monatlich buchen und nutzen. Die Tarife stehen dabei auch als eSIM zur Verfügung und man kann die Angebote auch per Paypal bezahlen. Bei fraenk ist also kein Bankkonto notwendig (aber mittlerweile möglich).

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Ab sofort umfasst der Mobilfunktarif fraenk standardmäßig 7 GB Datenvolumen pro Monat (statt 5 GB). Von der Aufwertung der Basis-Daten profitieren alle Neu- und Bestandskunden – das Datenvolumen wird automatisch am 6. Dezember 2022 (im Laufe des Tages) angepasst. Zusatz-Datenvolumen, das Bestandskunden beispielsweise über das Feature „fraenk for friends“ gesammelt haben, bleiben natürlich erhalten. Und auch am Preis ändert sich nichts: fraenk gibt es weiterhin für 10 Euro pro Monat mit LTE 25 (surfen mit max. 25 Mbit/s) sowie einer Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze.

Im Vergleich zu anderen Mobilfunk-Tarifen auf dem deutschen Markt hat fraenk eine interessante Besonderheit, denn man bestellt und verwaltet den Tarif per App. Es muss also immer zuerst die App installiert werden und darüber lässt sich dann die fraenk Sim bestellen und einrichten. Eine Online-Shop oder Geschäfte vor Ort gibt es daher nicht. Solche app-basierten Handy-Flatrates sind derzeit noch eher die Ausnahme auf dem deutschen Markt und sie können sehr günstige Preise anbieten, da die Infrastruktur dahin sehr schlank ist.

