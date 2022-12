Drillisch startet neue Marke für gebrauchte Handys mit Vertrag – Die Drillisch Marken wie Yourfone, WinSIM oder auch HandyvertragDE setzen mittlerweile sehr stark auf Smartphones und haben inzwischen immer auch eine Handyshop als Ergänzungen zu den eigenen Allnet Flat. Zukünftig hat Drillisch nun auch eine eigene Marke für gebrauchte Handys, denn unter refurbished-handys.de kann man nun gezielt aufbereitete Modelle mit Vertrag zu einem günstigeren Preis erwerben. Wer also nicht das Geld für ein neues Smartphone ausgeben will, findet an dieser Stelle passende Geräte aus den letzten Jahren in Kombination mit den bekannten Drillisch Allnet Flat.

Bei Drillisch schreibt man im Original:

Zu aufbereiteten, neuwertigen Handys erhalten Kundinnen und Kunden einen passenden Discount-Tarif. Auch aus Nachhaltigkeitsaspekten ist das Angebot von refurbished-handys.de sehr attraktiv, da es zur Reduktion von Elektroschrott und zur Verminderung von CO2-Emissionen beiträgt. Die Kombination aus generalüberholten, neuwertigen Premium-Smartphones inklusive Tarif unterscheidet die neue Marke von bekannten Refurbished-Plattformen, die ausschließlich gebrauchte Hardware vertreiben. Mit dem Motto „1st Class 2nd Hand“ unterstreicht die Marke darüber hinaus ihren Qualitätsanspruch. Wer ein gebrauchtes Smartphone bestellt, erhält ein professionell geprüftes und aufbereitetes Gerät mit vollem Funktionsumfang und 24 Monaten Gewährleistung.

Die neue Marke nutzt dabei die bekannten Drillisch Flatrates und das bedeutet sehr günstige Allnet-Flat im Mobilfunk-Netz von O2. Erfreulicherweise gibt es keine Datenautomatik. Leider stehen aber auch keine Handy Flatrates mit kurzen Laufzeiten zur Verfügung. Man bindet sich also immer mindestens 24 Monate an die Tarife (mit einem Monat Kündigungsfrist).