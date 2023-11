Apple Airpods verlieren die Verbindung – so behebt man das Problem – Die Apple Airpods stellen die Verbindung zum Smartphone über Bluetooth her. Um die Airpods mit Ihrem Smartphone zu verbinden, müssen Sie sie zunächst einrichten. Dazu öffnen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones und gehen zu “Bluetooth”. Schalten Sie dann Bluetooth ein und tippen Sie auf “Neues Gerät hinzufügen”. Die Airpods werden in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Tippen Sie auf “Airpods” und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sobald die Airpods mit Ihrem Smartphone verbunden sind, werden sie automatisch mit allen anderen Apple-Geräten verbunden, die bei derselben Apple-ID angemeldet sind.

Hier sind die Schritte zum Verbinden der Apple Airpods mit einem Smartphone:

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones und gehen Sie zu “Bluetooth”. Tippen Sie auf “Neues Gerät hinzufügen”. Die Airpods werden in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Tippen Sie auf “Airpods”. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sobald die Airpods mit Ihrem Smartphone verbunden sind, hören Sie einen Ton. Sie können die Airpods dann verwenden, um Musik zu hören, Anrufe zu tätigen oder Siri zu verwenden. Wenn Sie die Airpods mit einem anderen Gerät verbinden möchten, müssen Sie sie zuerst von Ihrem aktuellen Gerät trennen. Dazu öffnen Sie die Einstellungen Ihres aktuellen Geräts und gehen zu “Bluetooth”. Tippen Sie dann auf das “i” neben den Airpods und tippen Sie auf “Trennen”. Sobald die Airpods von Ihrem aktuellen Gerät getrennt sind, können Sie sie mit dem anderen Gerät verbinden, indem Sie die obigen Schritte wiederholen.

Allerdings klappt das nicht immer. Nutzer berichten immer wieder, dass die Airpods die Verbindung verlieren und dann neu konnektiert werden müssen. Was man in solchen Fällen tun kann und wie man die Verbindung dauerhaft herstellt, wollen wir hier zeigen.

Apple Airpods verlieren die Verbindung – so behebt man das Problem

Wenn Ihre Apple Airpods immer die Verbindung verlieren, können Sie folgende Schritte ausprobieren, um das Problem zu beheben:

1. Überprüfen Sie die Softwareversion

Stellen Sie sicher, dass Ihre Airpods und Ihr iPhone oder iPad mit der neuesten Softwareversion ausgestattet sind. Sie können die Softwareversion Ihres iPhones oder iPads überprüfen, indem Sie Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate öffnen. Sie können die Softwareversion Ihrer Airpods überprüfen, indem Sie Einstellungen > Bluetooth > Airpods öffnen und auf Info tippen.

2. Trennen Sie die Airpods von Ihrem Gerät

Trennen Sie die Airpods von Ihrem Gerät, indem Sie Einstellungen > Bluetooth öffnen und auf das “i” neben Ihren Airpods tippen. Tippen Sie dann auf “Trennen”.

3. Koppeln Sie die Airpods erneut

Koppeln Sie die Airpods erneut mit Ihrem Gerät, indem Sie Einstellungen > Bluetooth öffnen und auf das Pluszeichen (+) tippen. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Zurücksetzen der Airpods

Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, können Sie versuchen, die Airpods zurückzusetzen. Um die Airpods zurückzusetzen, halten Sie die Taste an der Rückseite des Airpods-Gehäuses 15 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt weiß, dann orange und dann wieder weiß. Sobald die LED-Anzeige weiß blinkt, haben Sie die Airpods erfolgreich zurückgesetzt.

5. Kontaktieren Sie den Apple-Support

Wenn Sie alle oben genannten Schritte ausprobiert haben und Ihre Airpods immer noch die Verbindung verlieren, können Sie sich an den Apple-Support wenden.

Hier sind einige weitere Tipps, die Ihnen helfen können, Probleme mit der Verbindung Ihrer Airpods zu vermeiden:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Airpods vollständig aufgeladen sind.

Vermeiden Sie es, die Airpods in der Nähe von anderen Geräten zu verwenden, die das Bluetooth-Signal stören können, wie z. B. Mikrowellenherde, Funkfernbedienungen oder andere Bluetooth-Geräte.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und Ihre Airpods sich in einem guten Signalbereich befinden.

Wenn Sie in einem Gebiet mit vielen anderen Bluetooth-Geräten leben, können Sie versuchen, den Router auf das 2,4Ghz Band umzustellen.

