Schnelle Hilfe für den Fehler: Google-Konto ist bereits vorhanden – Android Smartphones sind ohne Google Account kaum nutzbar und daher ist die Verknüpfung mit einem Account meistens einer der ersten Schritte bei der Einrichtung der Modelle. Aber auch später bei der Sicherung ist der Google Account wichtig. Probleme gibt es daher, wenn man einen Google Account nicht verknüpfen kann und oft kommt dann die Fehlermeldung “Google-Konto ist bereits vorhanden”.

So schreibt ein Nutzer im Computer BASE Forum:

Und bei Andrid Hilfe schreibt ein Nutzer dazu:

Also … ich besitze seit heute ein TECLAST M89 Tablet, das mich in vielerlei Hinsicht ziemlich begeistert – in einem Punkt aber nervt: ich kann meine Kontakte nicht synchronisieren, streng genommen kann ich die App (Google Kontakte, mein Favorit seit Jahren – andere Apps funktionieren auch nicht) gar nicht nutzen. In den Kontoeinstellungen taucht “Kontakte” in der Sync-Übersicht folgerichtig gar nicht erst auf – wie auch, wenn die App nicht auf mein Google-Konto zugreifen kann …



Bei allen anderen Google-Apps bzw. Apps, die auf mein Google-Konto zugreifen müssen/können: kein Problem. Konto ist natürlich eingerichtet, das ist das zwölfte Android-Gerät – ich bin nicht sooo unerfahren in diesen Dingen, ist ja auch kein Hexenwerk. Aber hier bin ich mit meinem Latein am Ende.



Fehlermeldung: “Dieses Konto ist bereits auf Ihrem Gerät vorhanden”



Die erscheint, wenn ich die App starte und mich anmelden will / soll (was eigentlich unsinnig ist und automatisch abläuft). Es gibt auf dem Tablet offensichtlich keine native App, sonst würde ich zur Not halt die nutzen.