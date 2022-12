Weihnachtsangebot: Playstation 5 Deal bei O2 – O2 hat die Playstation 5 wieder ins Angebot aufgenommen und kombiniert sie zusammen mit dem neuen O2 Grow Tarif zu einem Weihnachtsangebot. Die PS5 ist dabei die Disc Edition, den O2 Grow Tarif hat das Unternehmen in diesem Jahr ins Angebot mit aufgenommen und dahinter steckt eine Allnet Flat mit 40 GB Datenvolumen im Monat. In jedem weiteren Nutzungsjahr gibt es dabei 10 GB mehr auf das monatliche Datenvolumen. Im zweiten Jahr hat man auf diese Weise bereits eine 50 GB Allnet Flat.

Sony Playstation 5 (Disc Edition) inkl. 2 Controller(825 GB) für 1 € Zuzahlung+ 100 € Wechselbonus + o2 Grow (40 GB+ mit 300 Mbit/s) für 54,99 € monatlich

Der O2 Grow Tarif ist auch für 5G freigeschaltet, so dass man das 5G Mobilfunk-Netz von O2 mit nutzen kann. Dazu stehen bis zu 9 weitere MultiSIM Karten zur Verfügung, die als eSIM oder normale Plastik Sim genutzt werden können.

O2 schreibt selbst zum O2 Grow Tarif: