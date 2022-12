Nokia: 120 Freiminuten für die TIER-eScooter – Nokia bietet das neue Nokia G60 5G ab sofort auch in Deutschland mit einem besonderen Bonus an. Die Modelle sind dank 100 Prozent recycelter Kunststoffrückseite und einem zu 60 Prozent recycelten Kunststoffrahmen ohnehin sehr nachhaltig konzipiert, aber für Käufer gibt es nun noch weitere Argumente in Sachen Nachhaltigkeit, denn man bekommt auch noch 120 Freiminuten für die TIER Elektroroller dazu. Wer also einen TIER Roller in der Nähe hat, kann die Freiminuten dann auch gleich in umweltfreundliche Mobilität umsetzen.

Nokia schreibt selbst dazu:

Zum Start der Aktion gibt es für Käufer des Nokia G60 5G ein Dankeschön von Nokia und TIER in Form von bis zu 120 Minuten Freifahrten mit dem E-Scooter. Jeder Nutzer kann sich mit der IMEI seines neuen Smartphones registrieren und sich einen Gutschein sichern. Dieser wird dann per E-Mail zugesendet. Für alle Bestandskunden von TIER gibt es 100 Minuten, und für alle Neukunden legt HMD Global noch 20 Minuten drauf. Eric Matthes, General Manager Central, East and South Europe, HMD Global, the Home of Nokia Phones, erklärt: „Bei HMD Global, the Home of Nokia Phones, arbeiten wir stetig daran, unser Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. So haben wir mit dem Nokia G60 5G unser umweltfreundlichstes Gerät der G-Serie auf den Markt gebracht. Rückseite, Rahmen und Verpackung bestehen aus recycelten Materialien. Durch die Zusammenarbeit mit dem Mikromobilität-Experten TIER gehen wir noch einen Schritt weiter und wollen unsere Kunden dazu motivieren, auch bei der individuellen Mobilität stärker auf Nachhaltigkeit zu setzen und die CO 2 -Emissionen zu reduzieren. Jeder noch so kleine Schritt hilft.“

Das Nokia G60 5G ist derzeit in Deutschland in den Farben Pure Black und Ice Grey ab einem Preis von 349 EUR in den folgenden Konfigurationen aus Arbeitsspeicher und Speicher erhältlich: 4/64 GB, 4/128 GB und 6/128 GB.