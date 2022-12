Smartphone, Tablet, Laptop: Preis und Technik am wichtigsten für die Kaufentscheidung – Für Verbraucher gibt es einen klaren Faktor, der beim Kauf von neuer Technik im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) wichtig ist: den Preis. Im Zuge der IKT Erhebung gaben 64 Prozent der Befragten an, dieses Merkmal für ihe Kaufentscheidung zu nutzen. An zweiter Stelle kam mit 49 Prozent die technische Ausstattung der Geräte.

Das Statistische Bundesamt schreibt dazu:

Das wichtigste Kriterium beim Kauf eines Geräts aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist der Preis: Für fast zwei Drittel (64 %) der Internetnutzenden im 1. Quartal 2022 war der Preis beim Kauf von Smartphones, Tablets, Laptops oder Desktop-Computern ein wichtiges Kriterium. Für knapp die Hälfte (49 %) waren technische Aspekte wie Speicherkapazität oder Gerätegeschwindigkeit bedeutend. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war Energieeffizienz dagegen nur für ein Fünftel (20 %) der Internetnutzenden wichtig beim Kauf eines digitalen Geräts.

Die Energieffiezienz von IKT Geräten kam an dritter Stelle und war vor allem bei den jüngeren Befragten wichtig. Bei älteren Nutzern war dieses Merkmal nicht ganz so wichtig, lag aber generell trotzdem auf PLatz 3 bei den Kriterien für eine Kaufentscheidung. Die kostenlose Rücknahme war dagegen generell eher wenig gefragt und floß als Merkmal kaum in die Kaufentscheidung mit ein. Nach wie vor ist es daher für Verbraucher eher weniger wichtig, die Technik auch wieder zurückgeben zu können und eventuell einem Recycling zuzuführen.