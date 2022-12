Android: Was bedeutet die HD oder HD+ Anzeige bei Anrufen? – Wer ein Android Smartphone nutzt, wird bei Anrufen möglicherweise bereits einmal das kleine Zeichen HD oder HD+ bemerkt haben. Das taucht bei vielen Smartphones mittlerweile auf, ohne das eine eine genauere Erklärung dafür gäbe. HD kennt man auch eher aus dem Bereich der TV Geräte für Übertragungen mit besonders guter Bildqualität, aber das kann natürlich bei Anrufen nicht der Hintergrund sein.

Was bedeutet die HD oder HD+ Anzeige bei Anrufen?

So ganz daneben liegt der Vergleich mit dem Smart-TV nicht, denn auch bei Handys und Smartphones bedeutet die HD Anzeige „High Definition“, allerdings bezieht sich dass auf den HD Voice Standard und damit auf die Sprachqualität bei Anrufen. Wird das Zeichen HD oder HD+ angezeigt, werden die Anrufe in besserer Sprachqualität übertragen und damit sollen Anrufe und Angerufene am Telefon natürlicher und besser klingen. Man findet oft auch den Namen HD-Telefonie.

Unter anderem unterstützt HD Voice einen breiteren Frequenzebereich (50 und 7.000 Hertz) und damit werden auch Singale übertragen, die bei einer normalen Audioverbindung (300 und 3.400 Hertz) nicht mit erfasst werden würden. Umgesetzt wird HD Voice derzeit mit dem Audio-Codec AMR-WB und dies geschieht komplett automatisch ohne dass ein Gesprächsteilnehmer etwas davon mitbekommt.

HD+ ist dann nochmal die Verbesserung des HD Voice Standards und bietet noch bessere Sprachqualität bei Anrufen. Dazu kann HD Voice Plus auch bei schlechter Verbindung die Sprachqualit#t hoch halten ohne dass die Fehler beim Netz auf die Audio-Qualität durchschlagen.

Sowohl HD als auch HD+ sind komplett kostenfrei nutzbar – allerdings gibt es einige Voraussetzungen für die Nutzung, die man beachten sollte.

Passendes Handy, Netz und Tarif für HD Voice notwendig

Um HD Voice nutzen zu können benötigt man ein aktuelles Smartphone. Die neueren Geräte unterstützen mittlerweile vollständig diese Technik, bei älteren Modelle von vor mehreren Jahren kann es allerdings Probleme geben.

Darüber hinaus sollte der Tarif im besten Falle sowohl LTE als auch Voice over LTE unterstützen um HD Telefonie nutzen zu können. Auch 2G kann theoretisch bereits HD Voice, allerdings wird in der Praxis diese Technik meistens nur aktiviert, wenn auch LTE zur Verfügung steht und das Gespräch per Voice over LTE geführt wird. Ohne VoLTE Tarif ist es daher meistens nicht möglich HD und HD+ auf dem Smartphones zu bekommen.

Bei den Netzen unterstützen in Deutschland mittlerweile alle Betreiber diese Technik. Daher kann man sowohl in den Netzen als auch zwischen den Mobilfunk-Netzen mit HD Voice telefonieren.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

