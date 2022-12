Samsung und DAZN: Partnerschaft bei neuem Sportsender – Seit 14. Dezember gibt es im Samsung TV Plus Angebot einen neuen Sender. Unter DAZN FAST+ werden dort die Inhalte von DAZN bereit gestellt und Nutzer von Samsung TV Plus können ab sofort eine Reihe von DAZN Inhalte sehen. Im Programm gibt es unter es unter anderem die Live-Sportevents aus den europäischen Top-Ligen, exklusiv produzierte Shows zur UEFA Champions League und DAZN Originals. Der neue Kanal seht dabei exklusiv auf Samsung TV Plus zur Verfügung.

Zu der neuen Partnerschaft schreiben die Unternehmen:

Richard Jakeman, European Head of Business Development: Smart TV, Mobile & Gaming, betont das Potenzial der Partnerschaft und freut sich über deren Ausweitung: „Das ist eine aufregende neue Entwicklung unserer fortlaufenden Beziehung mit DAZN. Sie wirbelt den Sport-Streaming-Markt in Europa komplett auf. Wir stellen dank der Kooperation innovative und bahnbrechende Möglichkeiten für Fans bereit, um Premium-Sportinhalte zu erleben – wie zum Beispiel kostenlose Live-Fußballspiele für die Samsung TV Plus Nutzerinnen in Deutschland. Darin spiegelt sich unser Engagement wider, die FAST-Landschaft in Europa neu zu definieren. FAST wächst schnell über die klassischen Inhalte hinaus, die wir alle kennen und lieben, und bietet nun aufregende, brandneue Live-Event-Inhalte, die die Zuschauerinnen näher an das Geschehen heranbringen. Samsung und DAZN teilen die Vision, neue Wege zu finden, um den Zuschauer*innen die besten Sportinhalte auf eine Art und Weise anzubieten, die für sie funktioniert.“

Samsung TV Plus steht Nutzer*innen auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 kostenlos zur Verfügung. Über den Google Play und Galaxy Store kann der Streamingdienst auch als mobile App auf ausgewählten Samsung Galaxy Smartphones und Tablets installiert werden. Neben Serien oder Spielfilmen ist auch das Streamen von Nachrichten und Dokumentationen möglich. Auf diese Weise haben Kunden von Samsung auch Zugriff auf interessante Inhalte aus dem TV Bereich.