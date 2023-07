WhatsApp gesperrt – das kann man tun, wenn das Konto gesperrt wurde – WhatsApp ist mittlerweile für viele Verbraucher ein wichtigstes Kommunikationsinstrument geworden und wenn man nicht mehr darauf zugreifen kann, fehlen viele wichtige Kontakte. Daher ist es meistens sehr ärgerlich, wenn WhatsApp auf einmal gesperrt wird und die Telefonnummer dazu eine Bann bekommt, so dass auch eine neue Registrierung nicht mehr möglich ist. Erfreulicherweise kommt dies nicht sehr oft vor, aber wenn ist meistens guter Rat teuer. Daher wollen wir an der Stelle zeigen, wie man mit einer Sperre bei WhatsApp umgeht.

HINWEIS Hier soll es nicht darum gehen, eine Sperre durch eine Nutzer wieder aufzuheben (Blockierung), sondern in diesem Artikel geht es darum, die Kontosperre durch WhatsApp selbst wieder aufzuheben. Bei blockierten Account haben wir hier mehrere Tipps zusammengefasst: WhatsApp geblockte Account freigeben

Video: Sperre wegen Spam bei WhatsApp – Erfahrungen

WhatsApp gesperrt – das kann man tun, wenn das Konto gesperrt wurde

Kurzfristige Sperrungen für wenige Stunden sind in der Regel eine Art Warnung und werden in folgenden Fällen ausgesprochen:

wahrscheinlich eine inoffizielle App für WhatsApp verwendest,

möglicherweise Informationen erfasst, was als „Scraping“ bezeichnet wird.

In solchen Fällen sollte man prüfen, welches Verhalten die Warnung ausgelöst hat und dies im besten Fall nicht mehr tun – also beispielsweise zur jeweils offiziellen App von WhatsApp wechseln.

Schwieriger wird es, wenn eine dauerhafte Sperre ausgesprochen wurde. Diese werden in schweren Problemfällen verhängt, beispielweise beim “Versand von Spam, betrügerischen Handlungen oder bei Gefährdung der WhatsApp-Benutzer*innen“. Diese Sperren heben sich nicht automtisch auf. Wer so einen Bann bekommen hat, kann die Rufnummer selbst nicht mehr entsperren. Man kann sich aber mit dem Kundendienst in Verbindung setzen und die Sperre nochmal prüfen lassen, wenn man der Meinung ist, dass man nicht getan hat. Der Support ist hier zu finden:

Neue Rufnummer ist bei WhatsApp gesperrt?

Wer eine neue Rufnummer hat, steht unter Umständen vor dem Problem, dass diese bereits bei WhatsApp gesperrt ist. Das kann passieren, wenn der Vorbesitzer damit massiv gegen die Regeln der App verstoßen hat und dann gebannt wurde. WhatsApp ist dabei aber meistens recht kulant und entsperrt die Rufnummer für den neuen Besitzer wieder.

WhatsApp schreibt dazu selbst:

Wenn du eine neue Telefonnummer verwendest, hat der vorherige Besitzer dieser Nummer möglicherweise unsere Nutzungsbedingungen verletzt, was die Account-Sperre ausgelöst hat. Du wirst nicht für Verletzungen durch einen vorherigen Besitzer deiner Telefonnummer bestraft. Nachdem dein Account wieder entsperrt wurde, musst du deine Telefonnummer in WhatsApp erneut registrieren, damit du wieder Zugriff hast. Besuche gegebenenfalls unsere Webseite zum Herunterladen der WhatsApp oder WhatsApp Business App.

Auch hier sollte man sich an den Kundenservice von WhatsApp wenden und das Problem schildern. Die Rufnummer wird dann meistens recht schnell entsperrt.

Video: Nummer gebannt – richtig umgehen mit der Sperre bei WhatsApp

