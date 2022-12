Klarmobil: Netz-Wechsel bei den Allnet Flat – Klarmobil passt kurz vor Weihnachten noch mal die Tarife an und bietet die eigenen Allnet Flat nun alle im Telekom-Mobilfunk Netz an. Ausnahme ist dabei die 5G Allnet Flat mit 40 GB pro Monat, die weiterhin im Vodafone Netz realisiert wird. Klarmobil macht es den Nutzern dabei nicht unbedingt einfach, das richtige Netz zu finden, denn die Hinweise auf das genutzte Klarmobil Netz finden sich in der Regel nur in den Tarifdetails-Blättern.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Neuerung:

Ab sofort gibt es bei klarmobil.de ein neues Portfolio! Die 10 GB, 15 GB und 25 GB Allnet Flat sind wieder im besten D-Netz. Weiterhin gibt es eine Anschlusspreisbefreiung für alle Tarife! Alle Tarife sind sowohl monatlich kündbar oder als 24M Variante verfügbar.

Klarmobil Handy Netz Angabe mit neuer Anordnung

Die Allnet Flat im Telekom Netz bieten derzeit alle eine maximale Geschwindigkeit von 25 bis 50 Mbit/s (je nach gewählten Tarif) und können das 4G Netz der Telekom mit nutzen. Höhere Geschwindigkeiten stehen derzeit nicht zur Verfügung. Auch gegen Aufpreis gibt es nicht mehr Speed bei Klarmobil. Das 5G Netz der Telekom steht ebenfalls nicht zur Verfügung und es ist auch nicht sicher, wann das Unternehmen die normalen Flat für 5G freischalten muss.

Wer 5G nutzen möchte, sollte die Vodafone Allnet Flat von Klarmobil nutzen. Diese biete Zugriff auf die 5G Netzbereiche bei Vodafone, ist allerdings auch beim Spewed nicht freigegeben. Stattdessen ist bei maximal 150 Mbit/s Schluss. Das ist zwar deutlich schneller als die normalen LTE Flat im Telekom Netz bei Klarmobil, aber eben auch kein wirklicher 5G Speed, den Kunden erwarten würden. Dafür kostet die Flat mit 40 Gigabyte im Monat auch nur 29.99 Euro monatlich. Größere Datenvolumen als 40 GB stehen bei Klarmobil derzeit nicht zur Verfügung. Allnet Flat mit 50 GB oder auch 100 GB Flat gibt es derzeit nicht, auch unbegrenztes Datenvolumen steht nicht zur Auswahl.

