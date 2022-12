Stiftgung Warentest: iPhone 14 pro max verpasst knapp die absolute Bestnote

Stiftgung Warentest: iPhone 14 pro verpasst knapp die absolute Bestnote – Die Stiftung Warentest liefert die Ergebnisse für das iPhone 14 plus und das iPhone 14 pro max nach. Im letten Heft waren die Modelle nicht rechtzeitig für den Test eingetroffen, daher gibt es die Ergenisse nun im aktuellen Heft (Januar 2023).

Dabei erreichen die beiden größeren Modelle der iPhone 14 Serie beide Bestnoten und liegen mit einer Testnote von GUT (1,7) für das iPhone 14 pro max und Gut (1,6) für das iPhone 14 plus auf den beiden ersten Plätzen im Ranking der Stiftung Warentest. Das ist erstaunlich, denn bei der Kamera und auch beim Prozessor gibt es doch deutliche Unterschiede zwischen den Modellen. Im Test hat es aber dennoch nur zu einem kleinen Unterschied gereicht.

Spannend dabei: das iPhone 14 pro max hätte beinahe eine neuen Rekord aufgestellt und die Bestnote SEHR GUT im Test erreicht. Die Redakreure schreiben, dass die Modelle nur „hauchdünn“ an dieser bewertung vorbei geschrammt sind. Bisher hat noch kein anderes Smartphone auf dem Markt ein SEHR GUT bekommen – das iPhone 14 pro max hat es fast geschafft.

Aktuell führt Apple also wieder das Ranking bei den Smartphones der Stiftugn Warentest an und hat mit iPhone 14 pro max und dem iPhone 14 plus gleich zwei Modelle in den Top3 platziert. Problematisch ist dagegen eher, dass man die iPhone 14 pro Modelle derzeit nur mit langen Lieferzeiten bekommt. Zu Weihnachten wird es definitiv nichts mehr und auch in diesem Jahr bekommt man die Modelle direkt über Apple nicht mehr. Andere Mobilfunk-Anbieter haben möglicherweise noch Restbestände, aber das ist auch eher die Ausnahme. Das iPhone 14 plus ist dagegen weiter recht schnell verfügbar.

