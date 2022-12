OnePlus kündigt die Buds Pro an – OnePlus hat ein neues Event angekündigt. Am 7. Februar wird in Indien die neue Technik des Unternehmens vorgestellt und OnePlus hat auch bereits ein Produkt angeteasert. Die neuen Buds Pro sollen zu diesem Event vorgestellt werden.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die globale Technologiemarke OnePlus gibt heute das Datum für sein nächstes, weltweites OnePlus Launch-Event bekannt: Die Veranstaltung wird am 7. Februar 2023 in Neu-Delhi, Indien, stattfinden. Nachfolger der beliebten OnePlus Buds Pro – Neben internationalen Produktankündigungen wird OnePlus die Nachfolger seiner beliebten True-Wireless-Kopfhörer vorstellen. Die OnePlus Buds Pro 2 sollen Konsument:innen ein intensives, kristallklares Klangerlebnis in Stereo-Qualität bieten. Die Ankündigung der OnePlus Buds Pro 2 und weiterer Produkte belegt, wie sich OnePlus kontinuierlich weiterentwickelt und vorangeht. „Angetrieben von unserer co-create Community-Kultur werden wir weitere spannende Produkte auf den Markt bringen, die ein schnelles und reibungsloses Erlebnis auf hohem Niveau bieten“, so Pete Lau, Gründer von OnePlus, Senior Vice President und Chief of Product bei OPPO und OnePlus.

Spannend ist dagegen, was OnePlus nicht erwähnt, denn es gibt in der deutschen Pressemitteilung keinen Hinweis auf die neuen OnePlus 11 Smartphones. Da Oneplus so ein Event aber sicher nicht nur wegen In-Ears abhalten wird, kann man davon ausgehen, dass zumindest international auch die neue OnePlus 11 Modelle vorgestellt werden. In der internationalen Einladung sieht man auch bereits Hinweise auf die Smartphones. Für Deutschland hat man wohl aufgrund des Verkaufsverbotes für die OnePlus Modelle (nach Streitigkeiten mit Nokia) darauf verzichtet.

Man kann aber natürlich dennoch davon ausgehen, dass auch deutsche Nutzer im Livestream den Start der neuen OnePlus 11 mitverfolgen können – nur kaufen wird man die Modelle in Deutschland dann wohl nicht können.