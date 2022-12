Samsung Galaxy A74: cancelt Samsung die Modelle? – Zu vielen Modellen der Samsung Mittelklasse (beispielsweise dem kommenden Galaxy A54 oder dem neuen Galaxy A34) gibt es mittlerweile Leaks und Hinweise. Ausnahme ist hier das Galaxy A74, zu dem bisher noch keine Details vorliegen. GalaxyClubNL stellt daher die naheliegende Frage, ob es im kommenden Jahr überhaupt so ein Smartphone geben wird, oder ob Samsung die A7x Serie weg lässt. Tatsächlich hat Samsung in diesem Jahr bereits auf das Galaxy S22 FE in einem ähnlichen Preisbereich verzichtet, es wäre also durchaus auch denkbar, dass man auch das Galaxy A74 weg lässt.

Bei GalaxyClubNL schreibt man dazu im Original:

Mit dem Verschwinden der Galaxy A7x-Reihe und dem Ausbleiben des Galaxy S22 FE oder Galaxy S23 FE in Sicht stellt sich die Frage: Hinterlässt Samsung tatsächlich eine solche Lücke zwischen der A- und der S-Serie? Oder praktisch formuliert: Wird das Unternehmen 2023 kein Handy herausbringen, das die Lücke zwischen dem Galaxy A54 und dem Samsung Galaxy S23 füllen kann? Das scheint tatsächlich der Fall zu sein – aber bedenken Sie, dass das Unternehmen auch die Möglichkeit hat, die aktuelle Galaxy-S22-Serie genau in dieser Lücke zu positionieren. Dieses Gerät hat immerhin noch mindestens vier Jahre Support-Guthaben.

Samsung hat sich bisher selbst noch nicht dazu geäußert und wird es wohl auch nicht tun. Sollte man soll tatsächlich auf die Galaxy A74 Modelle verzichten, dann wird sich dass in erster Linie in einigen Monaten daran zeigen, dass es diese Geräte einfach nicht gibt. Allerdings werden die Premium-Modelle wohl auch in diesem Jahr wieder teurer, daher wäre es durchaus keine schlechte Idee, ein Smartphone zu haben, dass die Lücke von der Mittelklasse hin zu den Topmodelle schließt. Bleibt daher abzuwarten, ob es vielleicht in zwei Jahren dann wieder eine Fortsetzung der Galaxy A7x Reihe geben wird.

