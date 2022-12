Google Pixel Roadmap bis 2025 geleakt – Google wird in den kommenden Jahren die eigene Produktpalette erweitern und weitere Modelle auf den Markt bringen, die als Ergänzung zu den bisherigen Pixel Modelle dienen sollen. Bereits seit längerem ist dabei das Google Pixel Fold im Gespräch, es soll aber auch nicht weitere Modelle geben.

Bei Androidauthority hat man nun die Liste der warteten Modelle in den kommenden Jahren geleakt. Damit gibt es den Überblick, was Google bis 2025 plant. Vor allem in den höheren Preisbereichen gibt es dabei Ergänzungen und neue Pixel Smartphone, wirklich günstige Modelle sind dagegen nicht vorgesehen. Goole geht auch nicht den Weg anderer Anbieter und bringt massiv neue Modelle auf den Markt, man beschränkt sich also auch in den kommenden Jahren auf einige ausgewählte Pixelmodelle (im höheren Preisbereich).

Die Liste der neuen Modelle laut AndroidAutority:

Neue Modelle in 2023

Pixel 7A ( codename lynx )

Pixel Fold ( felix )

Pixel 8 ( Shiba )

Pixel 8 Pro ( Husky )

Neue Modelle in 2024

Pixel 8a ( akita )

Pixel 9

Pixel 9 Pro ( komodo )

Pixel 9_ ( caiman ) Foldable Tensor G4 ( redondo )

Spannend ist dabei vor allem das letzte Modelle. Im Gespräch sind sowohl eine Ultra-Variante als auch eine günstigere Version der Pixel Modelle (aber dennoch im oberen Preisbereich).

Neue Modelle 2025

Pixel Flip (Dahinter verbirgt sich ein weiteres faltbares Smartphone, dass eine Konkurrenz zu den Galaxy Samsung Z Flip Modelle darstellen soll und ein kleines Smartphone ist, dass sich dann auf normale Größe aufklappen lässt)

Google hat bisher diese Roadmap noch nicht bestätigt und daher bleibt offen, wie zuverlässig der Leak ist. Ein Teil der Modelle waren aber bisher auch so erwartet worden, daher scheinen zumindest die normalen Pixel 8 und 9 gesetzte Modelle sein.

