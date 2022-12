Neue Modelle der Galaxy F-Serie sollen im neuen Jahr starten – Die Samsung Galaxy F-Serie besteht derzeit in erster Linie im Galaxy F41 und F42. Das Unternehmen hat bisher keine weiteren Modelle gestartet, aber das könnte sich 2023 ändern, denn bereits im Januar soll es in Form von neuen Einsteiger-Modellen (wahrscheinlich dem Galaxy F13 oder F14) Verstärkung geben.

Bei 91mobiles schreibt man dazu im Original:

Samsung scheint an einem neuen Telefon der F-Serie zu arbeiten, wahrscheinlich dem Samsung Galaxy F14, hat 91mobiles ausschließlich aus Branchenkreisen erfahren. Außerdem haben wir erfahren, dass das Telefon in der ersten Januarwoche debütieren würde. Dies bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass die Marke in den nächsten Tagen damit beginnt, das Telefon zu necken. Die Samsung Galaxy F-Serie wird neben dem Samsung E-Store exklusiv über Flipkart verkauft. Wenn es sich bei dem Mobilteil tatsächlich um das Galaxy F14 handelt, wird es als Nachfolger des Galaxy F13 erscheinen.

Quellen haben nicht geklärt, ob das Samsung Galaxy F14 mit 5G-Netzwerkkonnektivität ausgestattet sein wird, die selbst bei einigen Budget- und Mittelklasse-Telefonen langsam zu einer Standardfunktion wird. Wir hoffen, bald mehr Details über das kommende Telefon der Galaxy-F-Serie zu erfahren.