iPhone Tastenkombination – diese Tricks sollte man kennen – Die iPhone Modelle haben immer weniger Tasten, dennoch gibt es einige wichtigte Befehle und Funktionen, die man über die Tasten steuern kann. Das ist besonders dann wichtig, wenn das iPhone anders nicht mehr reagiert und man daher die Geräte per Tastenkombination zurücksetzen muss. Je nach Modell haben sich die Tastenkombinationen in den letzten Jahren auch verändert – beispielsweise gibt es bei neuen iPhone viele Kombinationen mit der Home-Taste nicht mehr. In diesem Artikel wollen wir zeigen, welche Tastenkombinationen für das iPhone es noch gibt und was man damit alles machen kann.

Screenshot machen: Den Screenshot bei den neueren iPhone Modellen wird per “Lauter“ Taste und die “Powertaste“ (rechte Außentaste) aufgenommen. Bei älteren Modellen ist es meistens noch der Home-Button und Power-Button.

Notfallmodus startet (Anruf): Power-Button 5x drücken

Power-Button 5x drücken Notfallpass anzeigen: Power-Button gedrückt halten und dazu eine der Lautstärkentasten drücken. Dann wird der Notfallpass auf dem Dosplay angezeigt, wenn die entsprechenden Daten in der Healt App hinterlegt wurden.

Neustart erzwingen: Wenn das iPhone nicht mehr reagiert und man daher nicht mehr ins Menü kommt, kann man den Neustart per Tastenkombination erzwingen. Je nach Modell gibt es dafür unterschiedliche Kombinationen:
iPhone X, iPhone X S, iPhone X R, iPhone 11, iPhone 12 oder iPhone 13: Lauter-Taste kurz drücken, Leiser-Taste kurz drücken, dann die Seitentaste so lange drücken bis das Logo erscheint
iPhone 8 oder iPhone SE (2. und auch 3. Generation): Lauter-Taste kurz drücken, Leiser-Taste kurz drücken, dann die Seitentaste so lange drücken bis das Logo erscheint
iPhone 7: Leiser-Taste und Standby Taste (rechts) so lange gleichzeitig drücken, bis das Apple Logo erscheint
ältere Modelle bis iPhone 6s oder iPhone SE (1. Generation): Standby-Taste und Home-Button gleichzeitig so lange drücken, bis das Apple Logo eingeblendet wird

Foto machen: Den Auslöser für die Kamera kann man auch per Taste bestätigen. Dazu reicht es, in der Kamera-App die Lautstärketaste zu drücken (egal welche) und das Foto wird aufgenommen.

Anrufe ablehnen und stummschalten: Bei einem eingehenden Anruf kann man Power Button steuern, wie mit diesem verfahren werden soll. Die Power-Taste einmalk drücken schaltet den Anruf stumm, zwei Mal drücken lehnt den Anruf ab.

Einhandmodus aktivieren: bei iPhone Modellen mit Touch ID kann man den Einhandmodus per 2x Home-Taste aktivieren oder deaktivieren. Bei neueren Modellen geht es aber nur noch per Menü.

Kurzbefehl aktivieren: Die Kurzbefehle lasse sich per 3x Home-Taste aktivieren, wenn man Geräte mit Touch ID nutzt. Dann wird die Aktion ausgeführt, die man vorher als Kurzbefehl festgelegt hat.

Weiter Codes für die iPhone Modelle (nicht direkt für das Handy, sondern meistens für den Tarif und beispielsweise die Mailbox) haben wir hier zusammengestellt: iPhone Codes

Video: die besten Kurzbefehle für das iPhone

