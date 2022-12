Samsung ISOCELL Foto-Sensor wird mit Nano-Photonik-Technologie verbessert – Samsung hat einen Ausblick gegeben, wie man die eigene Fototechnik zukünftig noch besser machen will. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit einer ISOCELL Technik, die getrennte Farbsensoren benutzt.Zukünftig soll mit der neuen Nano-Photonik-Technologie davor noch eine Art Linse kommen, die mehr Licht aus dem jeweiligen Farbbereich auf den Sensor leitet.

Samsung schreibt dazu selbst:

Die Wissenschaft der Pixelerzeugung hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Hochauflösende Bildsensoren benötigen in der Regel kleine, lichtempfindliche Pixel. Um möglichst viel Licht einzufangen, hat sich die Pixelstruktur von der Vorderseitenbeleuchtung (FSI) zu einer Rückseitenbeleuchtung (BSI) weiterentwickelt. Dadurch wird die Fotodiodenschicht auf der Metallleitung angeordnet, anstatt darunter. Indem die Fotodiode näher an der Lichtquelle platziert wird, kann jedes Pixel mehr Licht einfangen. Der Nachteil dieser Struktur besteht darin, dass sie ein stärkeres Übersprechen zwischen den Pixeln erzeugt, was zu einer Farbverunreinigung führt.

„Um einen solchen Nachteil zu beheben, hat Samsung ISOCELL seine erste Technologie eingeführt, die Pixel durch Hinzufügen von Barrieren voneinander isoliert. Der Name ISOCELL ist ein zusammengesetztes Wort aus den Wörtern „isolate“ und „cell“, erklärte Kim. „Durch die Isolierung jedes Pixels kann ISOCELL die Full-Well-Kapazität eines Pixels erhöhen, um mehr Licht zu halten und das Übersprechen von einem Pixel zum anderen zu reduzieren.“

Seit ihrer Einführung hat sich die ISOCELL-Pixeltechnologie kontinuierlich weiterentwickelt und ihre Weiterentwicklungen der neuen Generation werden auf die neuesten Bildsensoren angewendet. So fügt ISOCELL nun zwischen den Farbfiltern optische Wände aus innovativem, niedrig brechendem Material hinzu. Darüber hinaus teilte Kim mit: „Wir entwickeln eine weitere innovative hochbrechende Nanostruktur, um das Licht benachbarter Pixel auf extremem Niveau zu nutzen. Durch den Einsatz dieser Nano-Photonik-Technologie erreichen wir eine hohe Empfindlichkeit, die über die üblichen Grenzen hinausgeht.“