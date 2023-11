ISOCELL – was bedeutet diese Bezeichnung bei Smartphone-Kameras? – Samsung ISOCELL ist eine Familie von CMOS-Kamerasensoren, die von Samsung Semiconductor entwickelt und hergestellt werden. Sie werden in einer Vielzahl von Produkten verwendet, darunter Mobiltelefone, Computer und Digitalkameras. Samsung stellt diese Sensoren auch anderen Herstellern für ihre Geräte zur Verfügung.

ISOCELL-Sensoren bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen CMOS-Sensoren, darunter:

Verbesserte Lichtempfindlichkeit: ISOCELL-Sensoren verwenden eine neue Pixelstruktur, die mehr Licht einfangen kann. Dadurch können sie bessere Bilder in schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen.

Verbesserte Rauschreduzierung: ISOCELL-Sensoren verwenden neue Technologien zur Rauschreduzierung, die die Bildqualität bei hohen ISO-Werten verbessern.

Verbesserte Farbwiedergabe: ISOCELL-Sensoren verwenden neue Technologien zur Farbwiedergabe, die natürlichere und lebendigere Farben liefern.

In den letzten Jahren hat Samsung ISOCELL-Sensoren mit immer höheren Auflösungen und Funktionen entwickelt. Der aktuelle Flaggschiff-Sensor, der ISOCELL GN2, bietet eine Auflösung von 50 Megapixeln und verfügt über eine neue Pixelstruktur, die die Lichtempfindlichkeit um 20 % erhöht.

Was unterscheidet ISOCELL Sensoren von anderen Sensoren auf dem Markt?

Der Hauptunterschied zwischen der ISOCELL-Technologie und anderen Bildsensoren liegt in der Pixelstruktur. Bei herkömmlichen CMOS-Sensoren sind die Pixel in einem regelmäßigen Raster angeordnet. Dies kann dazu führen, dass Licht, das in die Sensoren eindringt, an den Rändern der Pixel verloren geht.

Die ISOCELL-Technologie verwendet eine neue Pixelstruktur, die als “Tetracell” bekannt ist. Bei dieser Struktur sind die Pixel in Gruppen von vier Pixeln angeordnet. Die Pixel in jeder Gruppe sind miteinander verbunden und bilden ein größeres Pixel. Dadurch kann mehr Licht eingefangen und die Lichtempfindlichkeit des Sensors erhöht werden.

Darüber hinaus verwendet die ISOCELL-Technologie eine Reihe von anderen Technologien zur Verbesserung der Bildqualität, darunter:

Dual Pixel Phasenerkennung: Diese Technologie verwendet zwei Pixel pro Sensorpixel, um die Fokussierung zu verbessern.

Super PD: Diese Technologie verwendet eine neue Pixel-Designtechnik, um die Fokussierung weiter zu verbessern.

Tetra PD: Diese Technologie kombiniert die Vorteile von Dual Pixel Phasenerkennung und Super PD.

Diese Technologien tragen dazu bei, dass ISOCELL-Sensoren in der Lage sind, bessere Bilder in allen Lichtverhältnissen zu erzeugen.

Samsung schreibt selbst zu den Hintergründen:

Die Wissenschaft der Pixelerzeugung hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Hochauflösende Bildsensoren benötigen in der Regel kleine, lichtempfindliche Pixel. Um möglichst viel Licht einzufangen, hat sich die Pixelstruktur von der Vorderseitenbeleuchtung (FSI) zu einer Rückseitenbeleuchtung (BSI) weiterentwickelt. Dadurch wird die Fotodiodenschicht auf der Metallleitung angeordnet, anstatt darunter. Indem die Fotodiode näher an der Lichtquelle platziert wird, kann jedes Pixel mehr Licht einfangen. Der Nachteil dieser Struktur besteht darin, dass sie ein stärkeres Übersprechen zwischen den Pixeln erzeugt, was zu einer Farbverunreinigung führt. „Um einen solchen Nachteil zu beheben, hat Samsung ISOCELL eingeführt, seine erste Technologie, die Pixel durch Hinzufügen von Barrieren voneinander isoliert. Der Name ISOCELL ist ein zusammengesetztes Wort aus den Wörtern „isolate“ und „cell“, erklärte Kim. „Durch die Isolierung jedes Pixels kann ISOCELL die Full-Well-Kapazität eines Pixels erhöhen, um mehr Licht zu halten und das Übersprechen von einem Pixel zum anderen zu reduzieren.“

Seit ihrer Einführung hat sich die ISOCELL-Pixeltechnologie kontinuierlich weiterentwickelt und ihre Weiterentwicklungen der neuen Generation werden auf die neuesten Bildsensoren angewendet. So fügt ISOCELL nun zwischen den Farbfiltern optische Wände aus innovativem, niedrig brechendem Material hinzu. Darüber hinaus teilte Kim mit: „Wir entwickeln eine weitere innovative hochbrechende Nanostruktur, um das Licht benachbarter Pixel auf extremem Niveau zu nutzen. Durch den Einsatz dieser Nano-Photonik-Technologie erreichen wir eine hohe Empfindlichkeit, die über die üblichen Grenzen hinausgeht.“

Was für Alternativen zu ISOCELL Sensoren gibt es?

Es gibt eine Vielzahl von Bildsensoren auf dem Markt, die nicht von Samsung hergestellt werden. Einige der bekanntesten Hersteller von Bildsensoren sind Sony, OmniVision, und ON Semiconductor.

Sony ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bildsensoren. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Sensoren für verschiedene Anwendungen, darunter Smartphones, Digitalkameras, und Drohnen. Zu den bekanntesten Sony-Bildsensoren gehören der IMX586, der IMX689, und der IMX766.

OmniVision ist ein weiterer führender Hersteller von Bildsensoren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Sensoren für verschiedene Anwendungen, darunter Smartphones, Tablets, und Überwachungskameras. Zu den bekanntesten OmniVision-Bildsensoren gehören der OV5695, der OV64A, und der OV13B10.