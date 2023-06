Samsung Galaxy S24: interne Code-Namen bestätigen die Zahl der Modelle – Bei Gizmochina hat man die internen Arbeitsnamen der Galaxy S24 Modelle geleakt und die Modelle heißen intern Muse. Bei soll es drei Varianten geben:

Galaxy S24: Muse1

Galaxy S24+: Muse2

Galaxy S24 ultra: Muse3

Damit bestätigt sich auch, dass im kommenden Jahr weiter drei Modelle der Galaxy S24 Serie geplant sind. Die Gerüchte, dass man die Plus-Version wegfallen lässt, bestätigen sich damit nicht. Ein eventuell Galaxy S24 FE ist in diesem Setup nicht mit erfasst und würde separate (wohl auch mit eigenem Arbeitsnahmen) entwickelt.

Samsung Galaxy S24: Kommt die Satelliten-Kommunikation?

Apple setzt bereits auf Satelliten-Verbindungen, wenn es um die Notfall-Kommunikation geht und es gibt bereits einige Berichte, laut denen dies durchaus auch sinnvoll funktioniert.

Samsung hat diese Technik beim Galaxy S23 noch nicht verbaut und so stellt sich die Frage, ob die Galaxy S24 Serie NTN (Non-Teresstrial Network) Kommunikation unterstützen werden. Generell gibt es dabei gute Nachrichten:

Mit dem hauseigenen Exynos Modem 5300 wird man NTT Verbindungen unterstützen und so die Kommunikation mit Satelliten ermöglichen

Android 14 bietet von Haus aus zukünftig ebenfalls die Funktion, Satelliten-Verbindungen einzusetzen.

Snapdragon hat ebenfalls angekündigt, ab dem Snapdragon 8 Gen 2 NTN Verbindungen zu ermöglichen. Der erwartete Snapdragon 8 Gen3 Chipsatz für das Galaxy S24 wird diese Technik damit in jedem Fall auch unterstützen.

Die Technik scheint also vorhanden zu sein um recht einfach auch bei der Galaxy S24 Serie diese Form der Kommunikation zu ermöglichen. Bisher gibt es aber noch keine wirkliche Bestätigung, dass Samsung dies auch umsetzen wird. Es bleibt also offen, ob die Samsung Galaxy S24 NTN Technik unterstützen werden – sie könnten es aber zumindest von der Hardware wohl auf jeden Fall.

NTN Kommunikation @Samsung

Samsung Galaxy S24: Ultra-Kamera mit Vorjahres-Hardware

Es sieht mittlerweile danach aus, als würde es doch kein großes Kamera-Update bei den Galaxy S24 Ultra Modellen geben. Nach aktuellen Hinweisen arbeitet das Modell weitgehend mit der Kameratechnik aus dem Vorjahr, die innovative Periskopkamera mit variablem Zoom kommt daher wohl doch nicht:

es bleibt bei der dreifachen Telekamera wie in diesem Jahr

die variable 3x- bis 10x-Telekamera wird nicht umgesetzt, dieses Feature bleibt also außen vor

es bleibt wohl auch bei einem Setup mit 4 Objektiven (anders als es aktuelle Konzepte suggerieren)

Leaker IceUniverse hat dies mittlerweile nochmal bestätigt und generell die Kamera-Technik der neuen Galaxy S24 ultra veröffentlicht. Demnach wird sich bei den genutzten Bildsensoren wenig ändern, nur der 10fache Zoom bekommt ein kleines Update. Das erwartete Setups sieht dabei wie folgt aus:

Hauptkamera: 200 Megapixel (Samsung HP2), f/1.7, 1/1.3 Zoll,

200 Megapixel (Samsung HP2), f/1.7, 1/1.3 Zoll, Ultraweitwinkel-Kamera : 12 Megapixel (Sony IMX564), f/2.2, 1/2.55 Zoll,

: 12 Megapixel (Sony IMX564), f/2.2, 1/2.55 Zoll, Kamera (3x): 12 Megapixel (Sony IMX754), f/2.4, 1/3.52 Zoll 10 MP Crop),

12 Megapixel (Sony IMX754), f/2.4, 1/3.52 Zoll 10 MP Crop), Zoom-Kamera (10x): 12 Megapixel (Sony IMX754+), f/4.9, 1/3.52 Zoll (10 MP Crop)

Beim Galaxy S23 kam statt dem Sony IMX754+ Sensor ebenfalls der Sony IMX754 Bildsensor zum Einsatz. Größere Verbesserungen wird dieses Update also nicht bringen.

UPDATE: Bei der weiteren Technik scheint es aber keine Abstriche zu geben. Man kann beim Galaxy S24 ultra folgende Punkte erwarten:

5x Telephoto Zoom Objektiv

Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor

Display mit 144Hz Refresh Rate

gleiches Design wie beim Galaxy S23

Samsung Galaxy S24: Bing bleibt erstmal draußen

Samsung hatte (auch bei Google) für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, als das Unternehmen ankündigte, die Standardsuchmaschine im Browser auf Bing zu ändern. Das scheint so viele Wellen geschlagen zu haben, dass Samsung nun zurückrudert. Es bleibt wohl auch bei den zukünftigen Modellen wie dem Galaxy S24 bei Google als Suchpartner im Samsung Browser.

Bei TheVerge schreibt man dazu:

Laut WSJ ging der Smartphone-Hersteller offenbar davon aus, dass die Umstellung auf Bing keine allzu großen Störungen verursachen würde, da die meisten Samsung-Smartphone-Nutzer (einschließlich mir) den hauseigenen Browser ohnehin nicht verwenden. Doch nun weicht Samsung der Änderung aus Bedenken aus, welche Auswirkungen sie auf die Beziehung zu Google und die Marktwahrnehmung dieses Schritts haben könnte. Wir wissen nicht, warum Samsung überhaupt auf Bing umsteigen wollte, aber es ist möglich, dass Microsofts schnelle Expansion in Richtung KI eine Rolle gespielt hat. Allerdings hat Google in den letzten Wochen seine Bemühungen verstärkt, KI-gestützte Funktionen in seine Suchmaschine zu integrieren, und hat seinen Bard-Chatbot für alle verfügbar gemacht, die nicht auf seiner Warteliste stehen.

Grundsätzlich heißt das aber natürlich nicht, dass Samsung dauerhaft mit Google arbeiten wird, nur die aktuellen Pläne für einen Wechsel scheinen vom Tisch zu sein. Das wird aber sicher auch davon abhängen, wie sich die Suchmaschinen weiter entwickeln werden.

Samsung Galaxy S24: Erfolgreiches Design des Vorgängers wird übernommen

Bisher gibt es noch kein geleaktes Bildmaterial der neuen Samsung Galaxy S24 Serie, aber die meisten Experten gehen davon aus, dass Samsung in diesem Jahr das Design nicht wieder ändern wird. Die Galaxy S24 und S24+ sollen also das gleiche Design und die einzelnen Kamera-Objektive bekommen, die man bereits aus dem Vorjahr kennt. Beim Samsung Galaxy S24 Ultra scheint dies bisher noch nicht ganz so sicher, eventuell bereits Samsung hier auch einige Neuerungen vor, es scheit aber auch plausibel, dass das Unternehmen ebenso weiter auf das Design aus diesem Jahr setzt – immerhin ist das sehr gut bei den Kunden angekommen.

Samsung Galaxy S24 enttäuscht: Kein neuer Bildsensor für die Premium-Version

Samsung nutzt derzeit im Galaxy S23 Ultra den Samsung ISOCELL HP2 Bildsensor. Daran wird sich wohl auch im kommenden Jahr nichts ändern, auch die Samsung Galaxy S23 Ultra sollen diesen Sensor einsetzen. Erst ab dem Samsung Galaxy S25 soll es eine neue Generation von Bildsensoren geben, die dann wohl auch mehr Auflösung und mehr Leistung bringen. Allerdings könnten auch die Galaxy S24 bereits mehr Bildqualität bieten, denn Samsung nutzt derzeit nicht die volle Leistung des HP2 Sensors, sondern limitiert die Auflösung per Software. Wenn beim Galaxy S24 diese Limitierung aufgehoben wird, gibt es durchaus Potential für noch bessere Aufnahmen. Generell ist der HP2 auch kein schlechter Sensor, ob er 2024 aber noch konkurrenzfähig sein wird, muss sich erst noch zeigen.

Samsung Galaxy S24: Exynos 2400 Prozessor schlägt den Snapdragon 8 Gen 3

Nach wie vor ist nicht klar, welches Setup Samsung bei den Prozessoren für die neuen Galaxy S24 wählen wird. Das Unternehmen könnte wieder komplett auf den Snapdragon 8 Gen 3 setzen (wie beim Galaxy S23 mit dem aktuellen Prozessor) oder auch auf einen Strategie mit zwei Prozessoren und dem Exynos 2400 für bestimmte Märkte oder bestimmte Modelle.

Unabhängig davon scheint aber der Exynos 2400 mittlerweile mehr Leistung zu bieten als das Snapdragon Modell. Im Leistungstest kam der Chipsatz (unter anderem dank neuer Xclipse 940 GPU) auf 13858 Punkte, während der Snapdragon 8 Gen 3 bei unter 13.000 Punkten bleibt. Der Unterschied ist dabei nicht sehr groß und liegt im einstelligen Prozentbereich, aber es ist schon deutlich, dass Samsung mit dem eigenen Chipsatz Qualcomm schlagen kann. Leider lassen sich die Ergebnisse bisher noch nicht bestätigen, da beide Prozessoren noch in der Entwicklung sind. Dazu wird auch wieder das Thema Hitzeentwicklung in der Praxis wichtig sein, denn diese bestimmt, wie gut oder schlecht die Chipsätze auf Dauer dieser Power bereitstellen können.

Samsung Galaxy S24: Power-Schub für die Modelle erwartet

In den letzten Tagen wurden die ersten Leistungstest für den neuen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor geleakt und das ist auch für das Samsung Galaxy S24 wichtig, denn der neuen Prozessor soll auch in dieser Serie genutzt werden. Wenn die Daten stimmen, kann man für den Prozessor und damit auch für Galaxy S24, S24+ und auch Galaxy S24 ultra einen deutlichen Leistungssprung erwarten, denn die bisherigen Daten liegen teilweise um die 50% über den aktuellen Werten der Vorgänger-Modelle im Leistungstest. Leider lässt sich bisher aber nicht bestätigen, wie zuverlässig die bisherigen Leaks sind.

Geekbench 6 (via)

2723 Punkte im Single-Core Test

7525 Punkte im Multi-Core Test

AnTuTu v9 (via)

1.712.271 Punkte

Dazu gibt es einige Anzeichen, dass Samsung bei den normalen Galaxy S24 wieder auf einen Exynos Chipsatz setzen wird, die Speed gibt es daher möglicherweise nur bei den teureren Modelle der S24-Serie.

Samsung Galaxy S24 Serie: so will Samsung die Akku-Laufzeit verbessern

Die neuen Modelle der Galaxy S23 Reihe könnten bei gleicher Akku-Größe höher Laufzeiten bieten, denn Samsung setzt möglicherweise bei den Batterien auf die Cell-Stacking Technik. Dabei werden in einem Akku mehrere getrennte Akku-Systeme gestapelt. Das sorgt für um die 10 Prozent mehr Leistung im Vergleich zur normalen Herstellung.

Bei Androidheadlines schreibt man dazu:

Das Unternehmen hat sich Berichten zufolge mit zwei chinesischen Firmen zusammengetan, um Stapelbatterien für Smartphones zu entwickeln. Es ermöglicht eine etwa zehn Prozent höhere Kapazität in einem Gehäuse ähnlicher Größe. Die Stapeltechnologie wird bereits bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) eingesetzt. Berichte über Samsungs Plan, die Stapeltechnologie für Smartphone-Akkus einzusetzen, tauchten erstmals im April letzten Jahres auf. Südkoreanische Medien sagten, dass die Batteriefertigungseinheit des Unternehmens, Samsung SDI, rund 100 Milliarden Won (ca. 75 Millionen US-Dollar) ausgeben wird, um die M-Line-Produktionseinheit in ihrem Werk in Cheonan in Seoul, Südkorea, für das Projekt umzufunktionieren. Es plante auch eine Pilotlinie in seinem Werk in Tianjin in China, wobei die Fertigungskomponenten vom lokalen Lieferanten Yinghe Keji bezogen wurden.

Ob die Technik bereits beim Galaxy S4 zum Einsatz kommen wird, ist bisher noch nicht ganz klar, aber die Chancen stehen nicht schlecht.

Samsung Galaxy S24 Serie: mehr bezahlen für weniger Objektive

Samsung wird beim Galaxy S24 wohl auf ein Objektiv verzichtet und die bisherige 3fach Zoom-Kamera weg lassen. Die Anzahl der Objektive bei den neuen Modellen sinkt also, was aber nicht unbedingt ein schlechter Schritt sein muss, dass das Unternehmen ersetzt das Objektiv wohl durch eine Periskop-Linse, die den Zoom zwischen 3x bis 10x stufenlos regeln kann. Ein weiteres Objektiv für den Zoom ist daher unnötig.

Bei Sammobile schreibt man dazu:

Samsung hat mit dem Galaxy S23 Ultra sein bestes Kamerahandy aller Zeiten herausgebracht. Es verfügt über vier nach hinten gerichtete Kameras, die jeweils über Autofokus verfügen und 4K-Videos mit 60 fps aufnehmen können. Zwei davon sind Telekameras, die eine Zoomreichweite bieten, die kein konkurrierendes Telefon erreichen kann. Das Galaxy S24 Ultra könnte Ihnen jedoch weniger Kameras bieten und dennoch teuer sein. Laut dem Tippgeber Ice Universe wird gemunkelt, dass das Galaxy S24 Ultra nur drei nach hinten gerichtete Kameras haben könnte, statt vier beim Galaxy S23 Ultra. Die südkoreanische Firma könnte eine ihrer Telekameras fallen lassen und nur eine Zoomkamera verwenden. Laut Informationen im Internet könnte dem Galaxy S24 Ultra eine 3-fach-Zoom-Kamera fehlen. Es wird Berichten zufolge immer noch eine 10-fach-Zoom-Kamera enthalten sein.

Bestätigt ist das bisher leider nicht, daher bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte auch so bewahrheiten werden.Dazu bleibt offen, ob sich die Änderung auf alle Modelle auswirkt, durchaus denkbar, dass die neue Persikop-Kamera nur beim Galaxy S23 ultra zum Einsatz kommen wird.

Samsung Galaxy S24 Serie: Höhere Preise wahrscheinlich

Samsung hat in diesem Jahr die Preise für die Modelle der Galaxy S23 Serie angehoben. Die Kunden hat das kaum gestört, das Samsung Galaxy S23 verkauft sich deutlich besser als der Vorgänger und pusht die Absatzzahlen von Samsung in diesem Bereich deutlich.

Für das kommende Jahr könnte dies bedeuten, dass Samsung einen weiteren Preisschritt erwägt und die Galaxy S24 nochmal etwas teurer macht. Dann würden die Preise für alle Modelle beispielsweise zum ersten Mal komplett über 1.000 Euro liegen. Samsung könnte damit die angeschlagene Profitabilität erhöhen und würde wohl dennoch weiterhin gute Verkaufszahlen erzielen (wenn die Galaxy S24 genau so gut wie die aktuellen Modelle bei den Verbrauchern ankommen). Selbst leichte Rückgänge im Vergleich zu den Verkaufszahlen in diesem Jahr würden dann immer noch ein deutliches Plus beim Umsatz und Gewinn bedeuten.

Offizielle Hinweise zum Preis der neuen Modelle gibt es aber bisher noch nicht und es wird wohl auch noch länger dauern, bis diese Details verfügbar sind. Es scheint aber Spielraum beim Preis nach oben zu sein und das könnte eine Preiserhöhung bei der Galaxy S24 Serie bedeuten.

Samsung Galaxy S24 Serie: 144Hz Display und 2-Wege Satellitenverbindungen [UPDATE RAM]

Samsung wird beim Display im kommenden Jahr zum ersten Mal auf eine Bildwiederholungsrate von 144Hz setzen. Bisher hatten die Topmodelle maximal 120Hz, beim Galaxy S24 gibt es nun etwas schnellere Bildwechsel.

Dazu bestätigt auch ein weiteres Portal, dass die neuen Galaxy S24 auf Satellitenverbindungen setzen werden. Details dazu gibt es bisher noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass wohl auch eine Notfall-Verbindung wie beim iPhone 14 zur Verfügung stehen wird. Darüber hinaus bleibt es aber bei normalen Mobilfunk-Verbindungen für Gespräch, SMS und Datenübertragungen.

UPDATE: Dazu gibt es Hinweise, dass Samsung den Modelle der Galaxy S24 Serie mehr Speicher spendiert. Die Galaxy S24 und S24+ sollen standardmäßig 12 GB RAM in der kleinsten Version bekommt. In diesem Jahr waren es 8 GB gewesen. Beim Samsung Galaxy S24 ultra soll der Speicher sogar af 16 GB anwachsen.

Samsung Galaxy S24 Serie: Aus für 32-Bit

Die ersten technischen Daten zum neuen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor sind geleakt und es sieht so aus, als würde der neue Chipsatz komplett auf 64-Bit setzen. Damit würde dann auch das Samsung Galaxy S24 die 32-Bit Anwendungen nicht mehr unterstützen. Apps müssten daher auch mit 64-Bit Systemen arbeiten können, um auf den neuen Modelle zum Einsatz zu kommen.

Bei 9to5google heißt es dazu:

Insbesondere sind dies neue Kerne von Arm, die laut Kuba „die gesamte aktuelle Aufstellung ersetzen“. Diese neuen Chips stellen anscheinend auch die Unterstützung für 32-Bit vollständig ein und gehen nur noch 64-Bit. Das ist nicht wirklich eine große Überraschung, da der Snapdragon 8 Gen 2 die 32-Bit-Unterstützung bereits zu einem gewissen Grad zurückgezogen hat und Android seit einiger Zeit in diese Richtung drängt.

In der Praxis sollte das keine größeren Probleme mit sich bringen, denn Google fordert Entwickler bereits seit mehreren Jahren auf, auch 64 Bit zu unterstützen. Bleibt abzuwarten, ob das wirklich bei allen Apps so klappt.

Samsung Galaxy S24 Serie: international nur Snapdragon-Prozessoren

Ein weiterer Leaker bestätigt, dass Samsung bei den GalaxyS24 Modellen die Strategie der aktuelle Modelle weiter beibehält und insgesamt keine Exynos Prozessoren mehr verbaut. Auch im kommenden Jahr werden daher die Nutzer in Deutschland weltweit nur Snapdragon Modelle bekommen.

Bei Sammobile schreibt man dazu:

Samsung entwickelt möglicherweise keine eigenen benutzerdefinierten CPU-Kerne für zukünftige mobile Exynos-Chipsätze, aber das hat das Unternehmen nicht davon abgehalten, neue High-End-Exynos-SoCs auf Basis von ARM-CPU-Kernen zu verfolgen. Gerüchten zufolge arbeitet Samsung an einem neuen Exynos-Chipsatz mit von ARM entworfenen Kernen, aber selbst wenn dieses Silizium auf das obere Ende des Marktes abzielen wird, wird die Flaggschiff-Serie Galaxy S24 es nicht verwenden. Das glaubt zumindest ein Twitter-Leaker mit durchschnittlicher Erfolgsbilanz. Laut dieser Quelle werden die Flaggschiffe des Galaxy S24 nirgendwo auf der Welt einen Exynos-SoC verwenden. Infolgedessen sollte das Galaxy S24 der laufenden S23-Serie darin ähneln, dass es möglicherweise ausschließlich mit Qualcomm-Chipsätzen betrieben wird, vermutlich dem Snapdragon 8 Gen 3.

Damit klärt sich auch die Verwirrung um die Prozessoren-Entwicklung: Samsung arbeitet weiter an Top-Prozessoren auf Exynos Basis, wird diese beim Galaxy S24 aber nicht einsetzen.

Samsung Galaxy S24 Serie: besserer Prozessor als Apples Bionic 17 SoC

Das Herz der Galaxy S24 Serie wird wohl der neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor sein. Dazu liegen jetzt erste Hinweise vor, die zeigen, was Qualcomm plant um die Chipsatz für die kommenden Jahre konkurrenzfähig zu machen. Offiziell wurden diese Informationen bisher noch nicht bestätigt.

Die erwartete technische Konfiguration des Samsung Galaxy S23 Prozessors:

4nm TSMC

1× Cortex X4 – 3.2 GHz

5× Cortex A720 – 3.0 GHz

2× Cortex A520 – 2.0 GHz

Adreno 750 GPU

Snapdragon X75 Modem

UFS 4.1 storage

LPDDR5X RAM

Andere Quellen gehen davon aus, dass der Cortex X4 Kern sogar 3,7 Ghz erreichen wird. Damit wäre der Chipsatz wohl deutlich höher getaktet als die kommenden Prozessoren von Apple.Ob sich dass dann auch in der Praxis in höherer Leistung umsetzt, muss sich aber erst noch zeigen.

Samsung Galaxy S24 Serie: Snapdragon Prozessor für alle Versionen

Die Experten sind sich für das Samsung Galaxy S24 noch eher uneinig, welcher Prozessor eingesetzt werden wird. Samsung entwickelt wohl aktuell den Exynos 2400 Prozessor, aber ob dieser konkurrenzfähig sein wird, bleibt offen. Daher wird eher erwartet, dass Samsung wieder auf einen Snapdragon 8 Prozessor von Qualcomm setzt (wahrscheinlich den Snapdragon 8 Gen 3 Soc). Ein weiterer Leaker bestätigt nun den Snapdragon Chipsatz für das Samsung Galaxy S24 und wohl sogar für das Galaxy S25. Eigene Samsung Prozessoren wird es daher für die S-Serie wohl erst wieder in 3 Jahren geben.

Samsung Galaxy S24 Serie: Satelliten-Kommunikation wird wahrscheinlicher

Experten hatten die Möglichkeit zur Satellitenkommunikation bereits für die Galaxy S23 Serie erwartet, aber diese Modelle unterstützen die neue Technik noch nicht. Für die kommenden Galaxy S24 sieht es aber deutlich besser aus, denn Samsung hat jetzt selbst das Exynos Modem 5300 vorgestellt, dass standardisierte 5G-Modemtechnologie für nicht terrestrische Netzwerke (NTN) – also Satellitenkommunikation – unterstützt. Die Snapdragon Prozessoren haben diese Technik ebenfalls an Bord. Daher gibt es für die Galaxy S24 Serie auf jeden Fall die technische Möglichkeit, Satelliten anzufunken, egal ob die eigene Exynos Technik oder die Snapdragon Prozessoren genutzt werden. Ob Samsung diese Technik auch wirklich aktiviert, ist aber eine andere Frage.

UPDATE Es gibt neue Konzepte für das Samsung Galaxy S24 ultra. Da aber die Details noch fehlen, dürften die Render noch recht weit von dem tatsächlichen Aussehen der neuen Modelle entfernt sein. Bleibt daher abzuwarten, wie Samsung die Kameras auf der Rückseite in diesem Jahr gestaltet und ob es eventuell wieder ein Kamera-Modul geben wird statt nur einzelner Linsen.

Samsung Galaxy S24 Serie: doch wieder ein Exynos Prozessor?

Sind die eigenen Samsung Prozessoren im kommenden Jahr bereits wieder konkurrenzfähig? Nach dem eigenen Fahrplan sollen erst 2025 passende neue Chips für die Topmodelle zur Verfügung stehen, daher gehen die meisten Experten davon aus, dass die Galaxy S24 wieder mit einem angepassten Snapdragon Chipsatz auf dem Markt kommen werden. Allerdings gibt es nun auch Hinweise auf den Exynos 2400 Prozessor von Samsung, der angeblich für die Galaxy-S Reihe zur Verfügung stehen soll und eventuell nur bei den Modelle im Heimtland Südkorea zum Einsatz kommen wird.

Bei Samnews24 schreibt man dazu:

Die Samsung Galaxy S23-Serie wird einen exklusiven Chipsatz verwenden, dessen offizieller Name „Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy“ sein wird, und dieser Chipsatz wird möglicherweise auch in der nächsten Galaxy S24-Reihe erscheinen. Jetzt, vor dem offiziellen Start der S23-Reihe, wird berichtet, dass die Massenproduktion des Exynos 2400 im November 2023 beginnen und möglicherweise in den koreanischen Einheiten der Galaxy S24-Serie eintreffen wird. Der Samsung Exynos 2400 hat zwei Spezifikationen und Gerüchte über das Architekturdesign des Samsung Exynos 2400, eine ist die Octa-Core-Architektur von 1+4+3 und die andere ist die Zehn-Core-Architektur von 1+2+3+4.

Aktuell scheint daher noch nicht ganz klar, was genau Samsung für das kommende Jahr plant, es ist ja auch noch recht viel Zeit, bis die neuen Smartphones auf den Markt kommen werden. Daher bleibt abzuwarten, welcher Prozessor sich für die Galaxy S24 Smartphones letztendlich bestätigt.

Samsung Galaxy S24 Serie: ein Topmodell soll gecancelt werden

Noch sind die Modelle der Galaxy S23 Serie nicht veröffentlicht, da gibt es bereits Hinweise, was Samsung mit den Nachfolgern plant. Angeblich wird dabei beim Galaxy S24 die Produktpalette überarbeitet und das Galaxy S24+ soll nicht mehr erscheinen: Samsung cancelt also die Plus-Modelle ab kommenden Jahr. Bei TheElec schreibt man dazu im Original:

Laut der Industrie vom 11. März schließt Samsung Electronics das Plus-Modell aus der Flaggschiff-Smartphone-Serie Galaxy S24 aus, die nächstes Jahr erscheinen soll, und überprüft den Plan, die Serie in zwei Typen wie reguläre und Ultra-Modelle zu organisieren. Es gibt DM1- und DM3-Entwicklungsaufträge im Entwicklungsprojekt „DM“ der Galaxy-S24-Serie von Samsung Electronics, aber es ist bekannt, dass es keinen DM2-Entwicklungsauftrag gibt, der auf das Zwischenmodell hinweist. Ursprünglich war das Projekt für drei Typen geplant, DM1 ~ DM3, aber es wird geschätzt, dass die DM2-Entwicklungsaufgabe im jüngsten Diskussionsprozess ausgelassen wurde.

UPDATE: Mehrere Experten haben dieser Darstellung widersprochen. Angeblich stehen die DM-Namen auch für die Galaxy S23 Serie und auch das Plus-Modell wird weiter entwickelt. Es bleibt also offen, wie genau die Planungen von Samsung aussehen.

Es wird leider auch keinen direkten Ersatz für die Modelle geben. Stattdessen konzentriert sich Samsung einfach auf zwei Modelle bei der Galaxy S24 Serie. Es wird also die normale Version der Galaxy S24 Smartphones geben und dazu die Ultra-Variante.

Hintergrund für diese Entscheidung sind angeblich die schlechten Verkaufszahlen der Galaxy S22+ Modelle. Diese liegen deutlich unter den Erwarten – nicht einmal jedes 5. Modell der Galaxy S22 Serie war ein Galaxy S22+. Daher zieht Samsung ab 2024 die Reißleine und wird diese Modellvariante nicht mehr anbieten. Bei den kommenden Galaxy S23 wird es aber weiter eine Plus-Version geben.

Wann sollen die neuen Modelle erscheinen?

In diesem Jahr hat es Samsung sehr eilig. Die Galaxy S23 wurden bereits zum 1. Februar 2023 vorgestellt. Im kommenden Jahr wird man sich wohl etwas mehr Zeit lassen. Dennoch kann an jetzt schon abschätzen, dass die Galaxy S24 Smartphones im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommen werdend und voraussichtlich auch wieder im Februar oder Anfang März.

Wie teuer wird die Galaxy S23 Serie?

Samsung hat 2023 die Preise für die Galaxy S23 deutlich erhöht (im Vergleich mit den Samsung Galaxy S22), weil die Komponenten teurer geworden sind. Diese Entwicklung geht weiter, allerdings hat die Nachfrage nach neuen Smartphones nachgelassen. Weitere Preiserhöhungen sind daher wohl kontraproduktiv und können den Absatz eher drücken, daher wird es wohl für Samsung Galaxy S23 und S23 ultra keine größeren Preiserhöhungen geben.

