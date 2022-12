Samsung Galaxy S22: wieder Akku-Probleme nach dem Dezember Update – Bereits im Frühjahr haben einige Nutzer der Galaxy S22 über Probleme mit dem Akku der Smartphones geklagt und es gab Hinweise, dass sich der Akku zu schnell leerte. Zwischenzeitlich war dieses Problem behoben, aber im Samsung Forum gibt es nach dem Dezember-Update nun wieder viele Nutzer, die sich über zu geringe Laufzeiten der Modelle beschweren. Der Akku wird dabei zu schnell leer und damit müssen die Smartphones öfter an die Ladestation als erwartet.Auch bei Reddit gibt es diese Hinweise:

I got the S22+ (Exynos) in November (edit: daiky driver since December 5th). All went well, amazing phone, decent battery life… Until I updated to the December patch. Now I can’t charge fast, my battery life went from 8 hours SOT on 120 Hz to 4.5 on 60 Hz, and charging is so slow because the battery is draining so fast and I can’t use fast charging. If you didn’t update yet, don’t do it!