1&1 Netz – so sieht der Fahrplan für das eigene Mobilfunk-Netz aus – Die Bundesnetzagentur hat 1&1 sehr strikte Vorgaben gemacht was die eigene Doppelrolle als Netzbetreiber und Diensteanbieter betrifft. Die Ausnahmegenehmigung dafür läuft nur noch bis 2025 und danach muss das Unternehmen die wettbewerbliche Unabhängigkeit als Mobilfunknetzbetreiber herstellen. Konkret muss dann das eigene Handy-Netz bereits aktiv sein, sonst kann ab 2024 keine Vermarktung der 1&1 Tarife mehr vorgenommen haben. Auf der Webseite hat das Unternehmen nun Hinweise veröffentlicht, wie der Start und die Umstellung auf das neue 1&1 Netz geplant ist.

Bei welches-netz.com heißt es zum Fahrplan für das eigene 1&1 Netz wie folgt:

Start der 1&1 Mobilfunk-Netzes soll (wie oben bereits bemerkt) Herbst 2023 sein

sollen danach direkt auf das neue Netz gebucht werden, es wird spätestens ab 01. Januar 2024 keine neuen Mobilfunk-Tarife im O2 Netz mehr bei 1&1 geben. Bestehende Handyverträge und Allnet Flat im O2- und Vodafone Netz können aber weiter genutzt werden Die Bestandskunden von 1&1 sollen bis Ende 2025 in das neue Netz umgezogen werden. Spätestens 2026 sollen dann alle Mobilfunk-Kunden von 1&1 im eigenen 1&1 Netz unterwegs sein und es (so die Vorgabe der Bundesnetzagentur) keine Drittnetz-Tarife bei 1&1 mehr geben.

Als Fallback wird es im Übrigen weiter das O2 Netz geben. Über Inlandsroaming können 1&1 Kunden also auch nach 2023 das O2 Netz mit nutzen, wenn es vor Ort noch keinen Ausbau mit dem neuen eigenen 1&1 Netz geben sollte. Allerdings kann das Roaming nur 4G/LTE und noch kein 5G. 1&1 Kunden haben also in den kommenden Jahren im O2 Netz kein 5G mehr. Derzeit steht dies noch in einigen der teureren 1&1 Allnet Flat zur Verfügung. An den Tarifen selbst ändert sich nichts, die Kosten und Gebühren der Allnet Flat von 1&1 bleiben gleich auch wenn sie auf das neue 1&1 Mobilfunk-Netz umgestellt wurden.

