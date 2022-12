Schlechte Verkaufszahlen beim iPhone 14 plus: Neubewertung der Modellpalette möglich – Die Verkaufszahlen der iPhone 14 plus Modelle scheinen sich auch im Dezember nicht sonderlich verbessert zu haben. Die Modelle sind zwar (im Gegensatz zum iPhone 14 pro) recht schnell verfügbar, aber die Kunden greifen dennoch nicht zu. Internet prüft Apple daher wohl bereits, wie man bei der nächsten Generation mit diesem Problem umgeht. Es scheint dabei zu spät, die Modellpalette nochmal umzustellen und auf ein iPhone 15 plus zu verzichten, aber zumindest Anpassungen bei der Technik und den Preisen scheinen möglich.

Bei MacRumors schreibt man dazu:

Berichten zufolge ist Apple „ernsthaft“ besorgt über die Verkaufsleistung des iPhone 14 Plus, der 6,7-Zoll-Nicht-Pro-Variante der „iPhone 14“-Reihe. Infolgedessen erwägt das Unternehmen Möglichkeiten, seine iPhone-Produktpalette für das nächste Jahr neu zu planen. Laut einem Beitrag von yeux1122 auf Naver, der in der Vergangenheit sowohl genaue als auch ungenaue Informationen geteilt hat, denkt Apple über Möglichkeiten nach, wie es neu bewerten kann, wie es professionelle und nicht professionelle iPhones für das iPhone 15 behandelt. Der Beitrag skizziert zwei mögliche Strategien, die Berichten zufolge bei Apple in Betracht gezogen werden, wobei die erste darin besteht, die Pro- und Nicht-Pro-iPhones weiter zu differenzieren, was zuvor von Apple-Analyst Ming-Chi Kuo gemunkelt wurde. Zweitens erwägt Apple, den Preis des Plus-Modells der Produktreihe zu senken, das bei 899 US-Dollar beginnt, heißt es in der Post, die Quellen aus der Lieferkette und der Industrie zitiert. Eine Preissenkung des Plus-Modells bedeutet, dass das Standard-‌‌iPhone‌‌, das bei 799 US-Dollar beginnt, ebenfalls einen Preisrückgang erfahren könnte, es sei denn, Apple möchte die Preislücke zwischen den beiden Modellen verringern.

Bislang scheint aber in dieser Hinsicht noch keine Entscheidung getroffen zu sein und möglicherweise wird Apple auch zuerst bei den Preisen beim iPhone 14 plus testen, wie Kunden darauf reagieren und ob man mit etwas niedrigeren Preisen den Abverkauf der Modelle verbessern kann. Falls nicht kann man immer noch mit technischen Anpassungen im kommenden Jahr nachbessern.

