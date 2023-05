Taschenmodus ein- und auschalten – so einfach geht es – Wenn Handys nicht genutzt werden, verschwinden sie gerne in der Handtasche oder der Hosentaschen. Das kann zu Probleme führen, wenn sich die Modelle dann versehentlich aktivieren und im schlechtesten Fall sogar Verbindungen aufbauen und Calls machen.

So schreibt ein Nutzer bei Androd Hilfe:

Hallo Community!

Ich habe das Problem, daß sich mein 11t seit dem Update auf MIUI 13 plötzlich in der Tasche von selbst entsperrt. Ich habe es immer in der linken Hosentasche und den Fingerabdrucksensor auf “Druck” gestellt. Extra deshalb. Rechter Daumen ist ausschließlich registriert. Double Tab to wake aktiv.

Mittlerweile gibt es aber Schutzfunktionen gegen diese versehentliche Nutzung und hier wollen wir zeigen, wie man dies nutzt (oder auch abschaltet).

Was ist der Taschenmodus?

Der Taschenmodus ist eine Funktion, bei der das Smartphone selbst erkennt, wenn es in die Tasche gesteckt wird und dann die Eingaben über den Bildschirm abschaltet. Auch Wischgesten sind dann nicht mehr verfügbar und so sind die Smartphone vor versehentlichen Eingaben geschützt. Samsung nennt den Taschenmodus gerne auch Schutz vor versehentlichen Berührungen, an sich ist es aber genau das Gleiche. Anderer Hersteller nennen das gerne auch Trageerkennung.

Wie aktiviert und deaktiviert man den Taschenmodus

Leider bieten nicht alle Anbieter diesen Schutz an. Bei den größeren Anbietern gibt es diese Funktion aber und man findet sie wie folgt:

Google Pixel: Einstellungen -> Sicherheit -> Erweiterte Einstellungen -> Smart Lock -> Trageerkennung.

Einstellungen -> Sicherheit -> Erweiterte Einstellungen -> Smart Lock -> Trageerkennung. Xiaomi: Einstellungen => Sperrbildschirm => Taschenemodus

Einstellungen => Sperrbildschirm => Taschenemodus Samsung: Einstellungen = Anzeige => Schutz vor versehentlicher Berühung

Xiaomi scheint den Taschenmodus mit MIUI 13 entfernt zu haben, dort steht dieser Schutz nicht mehr zur Verfügung.

Video: Taschenmodus bei Xiaomi

