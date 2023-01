Samsung: Gewinn im vierten Quartal sinkt deutlich – Samsung hat die vorläufigen Unternehmenszahlen für das Weihnachtsquartal 2022 veröffentlicht und muss sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn mit Rückgängen kämpfen.

Der Gewinn in den letzten 3 Monaten 2022 ist sogar deutlich eingebrochen und sinkt unter dem Strich von über 13 Billionen Won in 2021 auf 4,3 Billionen Won in 2022. Auch der Umsatz fällt niedriger aus, der Rückgang ist allerdings noch so deutlich wie beim Gewinn. Das Unternehmen hat im vierten Quartal 2022 70 Billionen Won umgesetzt, das sind etwa 6,57 Billionen weniger als im letzten Jahr.

Die genauen Hintergründe für die schlechten Zahlen liefert dieses vorläufige Ergebnis bisher nicht, aber laut Samsung sind die Hauptgründe für den Rückgang deutliche Probleme beim Speicher Geschäft und dazu auch ein geringerer Absatz bei den Smartphones. Die endgültigen Zahlen wird es in einigen Tagen geben, dann gibt es auch einen umfangreicheren Blick was genau derzeit die Probleme bei Samsung sind.