iPhone 15 Mini – gibt es 2023 wieder eine kleine Version? – Apple hat beim iPhone 14 die kleinste Version aus dem Angebot genommen. Nach mehreren Jahren mit einer Mini-Version gab es 2022 zum ersten Mal das iPhone 14 plus statt dem kleinen iPhone 14 mini. Allerdings verkaufen sich die Modelle mehr als schlecht und daher stellen sich viele Fans der kleinen iPhone Versionen die Frage, ob Apple beim iPhone 15 wieder auf das Mini setzt.

Aktuell sieht es allerdings eher schlecht aus. Die meisten Experten gehen davon aus, dass es auch 2023 wieder ein iPhone 15 plus geben wird und daher kein Platz ist für eine Mini-Version. Stattdessen wird möglicherweise das Preisgefüge verändert. LeaksApplePro schreibt beispielsweise zu den Erwartungen an das Lineup im kommenden Jahr:

Einige Leaker und Analysten sprechen über die Möglichkeit einer Änderung der iPhone 15-Startstruktur im September dieses Jahres. Ich glaube nicht. Meiner Meinung nach wird Apple zwei 6,1-Zoll-Modelle und zwei 6,7-Zoll-Modelle herausbringen. Dies wirft die folgende Frage auf: Wenn die Verkäufe des iPhone 14 Plus so schlecht waren, was plant Apple mit dem iPhone 15 Plus, damit nicht dasselbe passiert?

Die Antwort ist einfach: nichts. Apple wird das iPhone 15 Plus neben den anderen 3 Modellen auf den Markt bringen und es wird gegenüber dem, was bereits erwartet wird, unverändert bleiben. Der Preis bleibt gleich, die Größe bleibt gleich und so weiter. Was Apple tun wird, ist, mehr Verkäufe zu provozieren, indem es den Preis für das iPhone 15 Pro erhöht. Das größte Problem des iPhone 14 Plus war und ist, dass viele Kunden es wert finden, 100 US-Dollar mehr zu zahlen und das iPhone 14 Pro anstelle des Plus zu kaufen. Die Lösung ist einfach: Erhöhen Sie den Preis des iPhone 15 Pro. Auf diese Weise werden Käufer, die das iPhone 15 Pro wollen, es trotzdem kaufen, und diejenigen, die zwischen dem Plus und dem Pro unentschlossen sind, werden sich wahrscheinlich für das Plus entscheiden.