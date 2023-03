TikTok Datensparmodus – so schaut man die Videos mit reduziertem Datenverbrauch – TikTok wird mittlerweile von vielen Nutzern sehr intensiv eingesetzt und das kann die monatliche Dtaenflat auf dem Handy recht stark belasten. Dabei setzt das Unternehmen an sich bereits auf eine recht gute Optionierung, was Datensparsamkeit betrifft. TikTok ist in erster Linie auf kurze Videos spezialisiert und das sieht man bereits an den Rahmendaten der Videos: Beiträge, die man direkt in TikTok erstellt, können bis zu einer Minute lang sein. Hochgeladene Videos dürfen sogar 3 Minuten dauern. Entsprechend kann man auch das Tiktok Datenvolumen angeben, dass für das Laden eines solchen Videos entstehen:

1 Minuten-Video bei Tiktok: etwa 15 Megabyte

3 Minuten-Video bei Tiktok: etwa 45 Megabyte

60 Minuten (eine Stunde) mit mehreren Videos: 900 MB

Eine Stunde Datennutzung an jedem Tag wären also etwa 6,3 Gigabyte Datenvolumen Nutzung in der Woche oder knapp 27 GB Datenvolumen pro Monat.

Man kann aber auch den Datenspar-Modus bei Tiktok aktivieren. Dann sinkt der Datenverbrauch auf unter die Hälfte:

1 Minuten-Video bei Tiktok: etwa 6 Megabyte

3 Minuten-Video bei Tiktok: etwa 18 Megabyte

60 Minuten (eine Stunde) mit mehreren Videos: 360 MB

Dennoch wären das etwa 11 GB Datenvolumen pro Monat, wenn man jeden Tag eine Stunde Tiktok schaut. Nutzt man den Dienst allerdings im WLAN, dann wird dieser Verbrauch nicht auf die Datenflatrate und das verbrauchte Datenvolumen angerechnet. Dieses wird nur dann benötigt, wenn man TikTok mobil nutzt. Vor allem mobil ist der Datensparmodus daher sinnvoll und hier wollen wir zeigen, wie man ihn nutzt.

TIPP Wir empfehlen auch mit dme Datensparen-Modus von Tiktok die App mit ausreichend Datenvolumen zu nutzen. Aktuell Flat mit 10 GB oder auch 20 GB Tarife sind zu empfehlen, wer unbegrenztes Datenvolumen hat, muss sich um den Datenverbrauch gar keine Gedanken mehr machen.

Das Datensparen bei Tiktok lässt sich sehr einfach aktivieren und auch wieder deaktivieren. Man sollte dabei wie folgt vorgehen:

TikTok-App auf dem Handy oder Smartphone öffnen und dann mit dem Account einloggen

Das Menü-Symbol in der rechten oberen Ecke der App aufrufen

Dort den Punkt Einstellungen und Datenschutz anwählen

Nach unten Scrollen bis der Punkt Datensparen auftaucht

Dort kann man Datensparen aktivierne oder deaktivieren

Das klappt an sich in allen Apps sowohl unter Android als auch unter iOS so.

