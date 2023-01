Telefonica: im Frühjahr soll es teurer werden – Die allgemeine Inflation hat bisher den Mobilfunk-Bereich nicht erfasst, aber das könnte sich ändern. Bei O2 und anderen Telefonica Marken könnten die Preise im Frühjahr um die zu 10 Prozent steigen. Nutzer würden dann monatlich mehr zahlen als bisher für vergleichbare Leistungen. Konkrete Pläne wurden dazu bisher nicht vorgestellt, aber konkret werden O2 und Blau in Zusammenhang mit diesen Preiserhöhungen genannt.

Im Handelsblatt wird der Telefonica Deutschland Vorstandschef wie folgt zitiert:

Die Grundpreise im Mobilfunk sollen demnach bei Konzernmarken wie O2 oder Blau im Frühjahr um bis zu zehn Prozent zulegen. Das sagte Markus Haas, Vorstandschef von Telefónica Deutschland, dem Handelsblatt. „Mehr Leistung zum selben Preis ist – anders als früher – nicht mehr möglich“, erklärte Haas. Dafür seien etwa die nötigenInvestitionen in den Netzausbau zu hoch.

In einigen Wochen könnte es daher bereits soweit sein, dass die Tarife für Neukunden teurer sind als beu Bestandskunden und daher ein Alttarif mittlerweile ein Vorteil ist. Man muss wohl davon ausgehen, dass vor allem die Tarife mit kürzer Laufzeit und die Prepaid Tarife zuerst von dieser Maßnahmen betroffen sind. Beispielsweise könnte die Prepaid Freikarte von O2 zukünftig mit teureren Tarifoptionen und Allnet Flat ausgestattet sein und auch die Blau Prepaid Karten könnte davon zuerst betroffen sein. Bisland fehlen aber wie gesagt noch konkrete Hinweise, wie O2 diese Preiserhöhung umsetzen will und welche Angebote zuerst davon betroffen sein werden. Grundsätzlich wird man aber wohl die gleichen O2 Tarife auch in Zukunft bekommen (beispielsweise auch die 3 Flatrates mit unlimitiertem Daten-Volumen), nur eben mit etwas höheren Preisen.