IDC Analyse: Markt für gebrauchte Smartphones soll deutlich wachsen – Neben dem Verkauf von neuen Smartphone hat der Markt von gebraucht und refurbished Geräte deutlich zugelegt und die Analysten von IDC schätzen für 2022 ein Volumen von mehr als 282 Millionen gebrauchten Smartphones, die weltweit verkauft wurden. Bis 2026 soll diese Zahl noch deutlich steigen und auf über 400 Millionen Modelle in 2026 anwachsen.

Bei IDC heißt es dazu im Original:

International Data Corporation (IDC) schätzt, dass der weltweite Versand von gebrauchten Smartphones, einschließlich offiziell überholter und gebrauchter Smartphones, im Jahr 2022 282,6 Millionen Einheiten erreichen wird. Das Stückwachstum entspricht einer Steigerung von 11,5 % gegenüber den 253,4 Millionen ausgelieferten Einheiten im Jahr 2021. Dieses Wachstum wird erwartet Fahren Sie fort, da IDC prognostiziert, dass die Lieferungen gebrauchter Smartphones im Jahr 2026 413,3 Millionen Einheiten erreichen werden, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,3 % von 2021 bis 2026. Trade-in-Programme sind weiterhin der treibende Faktor für den Markt für neue und gebrauchte Smartphones weltweit. Wir haben gesehen, wie neue Programme erfolgreich in mehreren regionalen Märkten eingeführt wurden, wo die Inzahlungnahme immer noch ein neues Konzept für lokale Verbraucher ist. Darüber hinaus spielt die Inzahlungnahme in reifen Märkten wie den USA, Kanada und Westeuropa weiterhin eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der Aktualisierungszyklen durch von Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen gesteuerte Werbeaktionen. Dies hat zu einem Anstieg des Wiederverkaufswertes (TIV) beigetragen, was typisch ist, wenn die Nachfrage nach neuen Geräten gering ist. Der Anstieg des TIV hat die Preise auf dem Sekundärmarkt in die Höhe getrieben, da die Verbraucher mehr für ihre alten Geräte bekommen, um Upgrades voranzutreiben.

Ein Grund dafür sind unter anderem die höheren Preise für Neugeräte. In den letzten Jahren sind die Kosten für ein Smartphones je nach Modell teilweise deutlich gewachsen und viele Verbraucher greifen daher lieber zu gebrauchter Technik, die mit deutlich besseren Preisen aufwarten kann.

Die IDC Zahlen im Original

Worldwide Used Smartphone Shipments (shipments in millions of units)