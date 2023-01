Samsung Galaxy S21: Einige Nutzer hängen beim Oktober-Update fest – Die Samsung Galaxy S21 Serie ist nun bereits seit einige Zeit auf dem Markt und an sich auch vergleichsweise stabil. Größere Probleme gibt es derzeit nicht, einige Nutzer sind allerdings von dem merkwürdigen Problem betroffen, dass es derzeit für einige Verbraucher keine Updates mehr zu geben scheint. Die Modelle zeigen einfach keine neue Updates an. Stand ist dann oft noch der Oktober 2022 obwohl Samsung seit dem bereits viele neue Versionen nachgeliefert hat.

Bei Reddit heißt es beispielsweise dazu:

Has anyone been having issues getting security updates? I’m on the base S21, in the US, on Verizon and unlocked. I’m still stuck on the October security update. The only thing I can figure is that being in the One UI 5 Beta messed up my updates.