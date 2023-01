Freenet: Unbegrenzte Tarife zum halben Preis – Bei Freenet startet man in das neue Jahr mit einer Offensive im Bereich des unbegrenzten Datenvolumen und bietet die O2 Free Tarife mit bis zu 50 Prozent Rabatt an. Im billigsten zahlt man daher nur den halben Preis für den Tarif: der O2 Free unlimited Basic kostet beispielsweise nur 14,99 Euro monatlich statt wie direkt bei O2 29,99 Euro. Allerdings ist dieser Tarif auch nicht direkt schnell, sondern der Speed liegt bei nur 2Mbit/s und damit sogar deutlich unter den Geschwindigkeiten der meisten Prepaid Sim. Aber es gibt den Rabatt auch bei den schnelleren Allnet Flat inklusive unbegrenztem Volumen zum Surfen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Bei freenet gibt es o2 free Unlimited Tarife mit bis zu 50% Rabatt! Alle Tarife beinhalten unbegrenzte Internetflat, EU-Roaming, VoLTE und WiFi-Calling! Alle Angebote gibt es auch gegen einen angepassten MGP als monatlich kündbare Variante.

Neben dem unlimitiertem Datenvolumen gibt es zu den Tarifen auch jeweils kostenlose Gespräche und SMS in alle deutschen Netze, so dass man eine komplette Allnet Flat bekommt. Die Angebote beziehen sich aber nur auf die O2 Free unlimited Tarife. Unbegrenztes Datenvolumen in anderen Netzen ist nicht von dieser Aktion betroffen. Den kompletten Überblick über die unbegrenzten Flatrates gibt es hier: Unbegrenzte Flat

Generell sollte man bei Angeboten, die unbegrenztes Datenvolumen bieten, immer auf den Speed achten. Vor allem O2 arbeitet bei den günstigeren Flatrates mit sehr langsamen Flatrates. Man zahlt also wenig, kann aber auch nicht schnell surfen. Dann bringt auch 5G wenig, weil der Speed generell gedrosselt ist. Vodafone und die Telekom selbst arbeiten dagegen immer mit dem vollen Speed. Dafür zahlt man bei beiden Anbieter aber auch deutlich mehr als bei den vergleichbaren Flatrates von O2.