Congstar: Allnet Flat bis zu 24 GB Datenvolumen und mehr Speed – Congstar startet in den Januar mit neuen Aktionen für die Allnet Flat auf Rechnung bietet die Angebote nun mit bis zu 24 GB Datenvolumen an. Zum Preis von 27 Euro bekommt man dabei die größte Flat und das Upgrade auf 50 MBit/s Surfgeschwindigkeit im LTE Netz ist ebenfalls bereits inklusive. Dazu gibt es auch weiterhin die GB+ Option. Damit steigt das monatliche Datenvolumen in den Flatrates jährlich um 1 bis 5 GB an. Im zweiten Jahr hat man also bei der 24 GB Flat dann bereits 29 Gigabyte im Monat zum gleichen Preis.

Die Aktionstarife bei Congstar sehen wie folgt aus:

congstar Allnet Flat L mit 24 GB Datenvolumen inkl. LTE 50

Bei Online-Buchung: 24 GB Datenvolumen (statt 15 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s)

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Preis: 27 Euro pro Monat (statt 30 Euro)

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

congstar Allnet Flat M mit 16 GB Datenvolumen inkl. LTE 50

Bei Online-Buchung: 16 GB Datenvolumen (statt 10 GB)

Surfen mit LTE 50 (max. 50 Mbit/s)

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Preis: 22 Euro pro Monat

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

congstar Allnet Flat S mit 4 GB Datenvolumen inkl. LTE 25

Bei Online-Buchung: 4 GB Datenvolumen (statt 3 GB)

Surfen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Telefonie- und SMS Flat in alle dt. Netze

Preis: 12 Euro pro Monat

Mit „GB+“: pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 1 GB

Die neue Aktion betrifft vorerst leider nur die Postpaid Allnet Flat von Congstar. Die Prepaid Allnet Flat proftieren nicht davon und auch die anderen D1 Prepaid Angebote haben vorerst keine extra Aktionen. Nur der Congstar Homespot kann weiter mit mehr Datenvolumen rechnen.