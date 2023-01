Blau: Prepaid Tarife mit mehr Speed und höheren Preisen – O2 hatte es bereits angedeutet – man wird die Preise bei den eigenen Marken etwas anheben und dafür auch mehr Leistung bieten. Damit will das Unternehmen auf die allgemein gestiegenen Kosten reagieren. Blau macht nun bei den Prepaid Allnet Flat den ersten Schritt und hat angekündigt, ab dem 7. Februar eine neue Tarifgeneration zu starten. Dabei gibt es mehr Datenvolumen und der Speed steigt von 25 MBit/s auf 33 MBit/s. Die Flatrates werden dazu insgesamt 1 Euro teurer. Den billigsten 7.99 Euro Einstiegstarif gibt es daher nicht mehr, dieser kostet ab Februar dann 8.99 Euro. Dazu gibt es nun auch das App Geschenk für diese Tarif. Damit bekommt man 1 GB extra Datenvolumen, wenn man die App nutzt.

O2 schreibt selbst zu diesem Schritt: