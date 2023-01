Samsung Galaxy Z Flip 5 und Fold 5 – unterstützen die Smartphone SD Karten? – Die Samsung Galaxy Z Fold5 und Flip5 sind in diesem Jahr die neuste Generation der faltbaren Topmodelle sind Samung und es soll einige Änderungen im Vergleich zu diesem Jahr geben. Einige Nutzer fragen sich daher, ob Samsung auch beim Speicher nachlegt und es SD Speichererweiterungen für die beiden Modellen geben wird.

Die Frage nach SD Karten und entsprechenden Slots bei den faltbaren Modellen lässt sich sehr einfach beantworten, aber es gibt keine gute Nachrichten: Bisher hatte kein Modell der Fold- oder Flip Reine eine Speichererweiterung. Auch die neuste Generation hat diese Technik nicht. Das muss man davon ausgehen, das auch die kommenden Galaxy Z Fold 5 und auch das Z Flip 5 SD SPeichererweiterungen an Bord haben. Es gibt keine Hinweise, dass dies in diesem Jahr anders wird, die bisherigen Leaks gehen davon aus, dass auch die 5. Generation der Modelle ohne erweiterbaren Speicher auskommen wird.

Wer mehr Speicher braucht, sollte daher gleich auf ein Modell mit mehr internen Speicher zurück greifen. Nachträglich gibt es keine Möglichkeit mehr, nachzurüsten

Samsung FAQ bestätigt das Fehlen der Speichererweiterung

Samsung bietet aber mittlerweile auch Cloud-Lösungen an (ebenso wie Google direkt für Android), so dass man zumindest mit Online-Speicher zumindest einen Teil der Daten extern speichern kann um so den internen Speicher sowohl beim Z Fold4 als auch beim Z Flip4 zu entlasten. Der Zugriff darauf verbraucht dann aber natürlich immer Datenvolumen, so dass man diese Zugriffe besser nur im WLAN oder mit unbegrenztem Datenvolumen durchführt.

Weitere Links rund um Galaxy Z Fold4 und Flip4

Weitere Artikel rund um Samsung