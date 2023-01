Nokia C12 – Einsteiger-Modell für 120 Euro vorgestellt – Nokia verstärkt den Einsteiger-Bereich und bietet ab sofort mit dem Nokia C12 ein Einsteiger-Modell mit Android Go für 120 Euro an. Damit ist das Nokia C12 eines der wenigen neuen Modelle, die Android Go bieten. Leider muss man dabei aber auch auf Android 13 verzichten, denn Android GO wird aktuell nur mit Android 12 geliefert. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass es ein Update auf neuere Android Versionen für die Modelle geben wird.

Nokia schreibt selbst zu den Funktionen der neuen Modelle:

Brillante Aufnahmen bei Tag und Nacht Die verbesserte Bildverarbeitung und der Nacht- und Porträtmodus erlauben es Nutzern, Erinnerungen zuverlässig mit der Front- und Hauptkamera festzuhalten. Auf dem atemberaubenden 6,3″-HD+-Display kommen die Aufnahmen besonders gut zur Geltung.

Die verbesserte Bildverarbeitung und der Nacht- und Porträtmodus erlauben es Nutzern, Erinnerungen zuverlässig mit der Front- und Hauptkamera festzuhalten. Auf dem atemberaubenden 6,3″-HD+-Display kommen die Aufnahmen besonders gut zur Geltung. Mehr Speicherplatz und optimale Nutzung der Daten Nokia Geräte der C-Serie mit Android TM 12 (Go-Edition) haben durchschnittlich 20 Prozent mehr freien Speicherplatz; User können so bis zu tausend Songs, Bilder oder sogar einige Stunden HD-Videos extra speichern.

Nokia Geräte der C-Serie mit Android 12 (Go-Edition) haben durchschnittlich 20 Prozent mehr freien Speicherplatz; User können so bis zu tausend Songs, Bilder oder sogar einige Stunden HD-Videos extra speichern. Mit der Speichererweiterung, die 2 GB virtuellen Arbeitsspeicher zusätzlich zur Verfügung stellt, können Nutzer noch schneller zwischen ihren Lieblingsanwendungen navigieren und gleichzeitig sicherstellen, dass andere Anwendungen sie nicht ausbremsen. Das Nokia C12 beendet unnötige Apps im Hintergrund und verhindert so, dass Daten verschwendet werden. Aufgrund freigewordener Kapazitäten und gesparter Daten haben Nutzer länger etwas von ihrem Mobilfunktarif.

Schneller und effizienter User profitieren von 30 Prozent schnellerer App-Öffnungszeiten dank AndroidTM 12 (Go-Edition). Ein größerer Arbeitsspeicher in Kombination mit einem fortschrittlicheren Octa-Core-Prozessor sorgt für eine bessere Leistung, die auch mit hektischen Lebensstilen mithalten kann. Die Funktion zur Leistungsoptimierung führt einen regelmäßigen „Frühjahrputz“ durch und ermöglicht so ein flüssiges Nutzererlebnis.

Das Nokia C12 2/64 GB ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Farben Dark Cyan, Charcoal und Light Mint ab 119 EUR bzw. 119 CHF (optionale Speichererweiterung um bis zu 256 GB).