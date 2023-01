Google Pixel 7: neues Update bringt Dual-eSIM und damit bis zu 3 Simkarten pro Gerät – Die Pixel 7 unterstützen bereits eSIM und dies könnte sich in Zukunft noch verbessern, denn in der neuen Beta-Version hat Google für das Pixel 7 pro Deal eSIM freigeschaltet. Das dürfte dann auch für die normalen Pixel 7 angeboten werden und könnte heißen, dass man in den Modellen bis zu 3 Simkarten verwenden kann (zwei eSIM und eine Plastik Sim). Ob das in der Praxis dann wirklich möglich ist, bleibt abzuwarten, oft bleibt es dann weiter bei maximal 2 Simkarten.

Auf Twitter heißt es dazu:

e-SIM MEP has just started working for me on the latest QPR2 beta 2 on the 7 Pro. In the past I couldn’t have both esims active. Tested it further by using data from one e-SIM and sent an SMS using the other at the same time.