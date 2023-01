Nokia: G21 und G60 auch als Kinder-Smartphone mit App – Nokia bietet die aktuellen Modelle Nokia G21 und Nokia 60 aktuell auch direkt als Version für Kinder und Jugendliche an, auf denen die Kidgonet Jugendschutz App bereits vorinstalliert ist und die daher direkt Jugendschutzeinstellungen mitbringen. Auf diese Weise können Eltern bei beiden Modellen direkt passende Einstellungen für den Zugriff und die Internet-Zeiten auf den Modellen setzen ohne das separate Apps installiert werdne müsste. Google bietet dies auch selbst über die Android Erweiterung Family Link an, aber diese muss man erst extra herunterladen. Die Kidgonet Jugendschutz App muss nur noch eingerichtet werden und ist dann direkt aktiv.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Kidgonet App:

Die Kidgonet Jugendschutz App wurde für Kinder mit Kindern entwickelt. Unterstützt wurde das Entwickler-Team von Medienpädagogen, FragFinn, SOS-Kinderdorf und der Kriminalpolizei. Eltern können mit der App in einem komfortabel zu bedienenden Portal bis zu fünf Kinder anmelden. Sie bestimmen, wie lange die Kids insgesamt online sein dürfen, planen Pausen oder sperren den Internet-Zugang komplett. Dann sind nur noch Telefonate und SMS möglich, optional kann Musikhören erlaubt werden. Ebenso können die Eltern die Nutzung komplett freigeben – zum Beispiel in den Ferien. Bei Bedarf wird per SOS-Button sofort der Internet-Zugang auf allen Geräten des Kindes gesperrt. Datenschutz und Privatsphäre bleiben immer gewahrt.

Auf den Nokia Phones selbst müssen keine Einstellungen vorgenommen werden. Die Kids können die Sperre nicht umgehen oder die App deinstallieren. Ein Ampelsystem zeigt ihnen an, wie viel Online-Budget ihnen noch zur Verfügung steht. Weil die Kidgonet Jugendschutz App geräteübergreifend funktioniert, werden die Online-Zeiten von Handy und Tablet addiert. Der browserunabhängige Inhaltsfilter für das Internet passt sich automatisch an die jeweilige Altersstufe des Kindes an.