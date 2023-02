Huawei soll komplett vom US Markt verbannt werden – Huawei leidet seit mehreren Jahren unter dem Embargo der US Regierung und hat deswegen unter anderem keinen Zugriff auf die Android Dienste von Google mehr. Es sieht auch nicht so aus, als würde sich dies bessern, im Gegenteil. In der US Regierung wird überlegt, das Embargo generell auszuweiten und US Unternehmen jeden Handel mit Huawei zu verbieten. Das würde nicht nur die wie derzeit kritische Techniken wie 5G usw. betreffen, sondern alle Geschäft. Dann hätte Huawei auch keine Zugriff auf 4G Chips und andere bisher erlaubte Produkte mehr.

Bei Bloomberg schreibt man dazu:

Verkäufe von US-Firmen an Huawei sind seit vier Jahren begrenzt, seit der frühere Präsident Donald Trump das in Shenzhen, China, ansässige Unternehmen aus nationalen Sicherheitsbedenken in die sogenannte US-„Entity List“ aufgenommen hat. US-Lieferanten haben seither die Genehmigung der Regierung benötigt, um an den Telekommunikationsausrüstungsgiganten zu verkaufen. Jetzt plädieren einige Beamte in der Biden-Administration dafür, alle Verkäufe an Huawei zu verbieten – das seit langem der Verbindungen zur Regierung in Peking und zum chinesischen Militär verdächtigt wird – während die Regierung debattiert, ob und wie sie ihre Lizenzpolitik anpassen soll, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die Personen baten darum, nicht identifiziert zu werden, da noch keine Entscheidung getroffen wurde.

Das wäre auch eine neue Stufe beim Handelskrieg gegen China und würde es für Huawei noch schwieriger machen, konkurrenzfähige Smartphones und andere Technik anbieten zu können. So soll beispielsweise das kommende Huawei P60 lediglich eine 4G Prozessor bekommen. Dieser wird von Qualcomm geliefert. Wenn die umfangreicheren Regelungen in Kraft treten sollten, wäre auch das nicht mehr möglich.