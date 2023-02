Apple 15 ultra – die Experten sind sich noch nicht sicher – Apple hat beim iPhone 14 viele Experten überrascht, als man ein iPhone 14 plus auf den Markt gebracht hat. Das Unternehmen scheint derzeit vor allem bei den Namen der neuen Modelle sehr viel auszuprobieren, auch wenn das nicht immer den Nerv der Kunden trifft (wie eben das iPhone 14 plus)

Für dieses Jahr gibt es daher Gerüchte, dass Apple das Topmodell unter dem Namen iPhone 15 ultra den Markt bringen wird. Das würde sich an den Ultra-Version von Samsung und Xiaomi orientieren und klarmachen, dass es sich um ein absolutes Premium-Modell handelt. Allerdings sind sich die Experten nach wie vor nicht sicher, was den neuen Namen betrifft. Apple Analyst Ming-Chii Kuo erwähnt aktuell beispielsweise zwei Namen für das HighEnd Modell der iPhone 15 Serie. Er schreibt dazu:

As previously predicted, the highest-end model of the 2H23 new iPhone 15 model (15 Pro Max or 15 Ultra) will adopt the periscope camera. The market expected that adding periscope cameras to more iPhone models would drive demand for lens upgrades in 2023-2024.