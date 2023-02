Samsung Galaxy S23 mit Vertrag und Flat – die besten Deals und Angebote

Huawei soll komplett vom US Markt verbannt werden – Huawei leidet seit mehreren Jahren unter dem Embargo der US Regierung und hat deswegen unter anderem keinen Zugriff auf die Android Dienste von Google mehr. Es sieht auch nicht so aus, als würde sich dies bessern, im Gegenteil. In der US Regierung wird überlegt, das Embargo … Weiterlesen