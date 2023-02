Galaxy S23 Handbuch und Anleitung in Deutsch

30.01.2023 – Im Changelog für One UI 5.1 sind die Galaxy Z Fold Modelle explizit mit erwähnt. Sie bekommen also die neuste Version der Samsung Oberfläche und sogar das Fold 2 wird wohl mit einem Update rechnen können. Konkret sind diese 3 Modelle mit aufgeführt, die Features von One UI 5.1 nutzen können: Samsung Galaxy … Weiterlesen