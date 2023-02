Samsung Galaxy S23: Doch keine Satelliten-Verbindungen – das sind die Hintergründe – Die Samsung Galaxy S23 Serie ist mittlerweile offiziell vorgestellt und damit ist klar, was genau die neuen Modelle bieten und was auch nicht. Bei den Satelliten-Verbindungen gibt es beispielsweise schlechte Nachrichten, denn keines der Galaxy S23 Modelle bietet diese Funktion. Experten hatten im Vorfeld spekuliert, dass Samsung wie Apple auf Satellitenkommunikation setzt – das ist zumindest beim Galaxy S23 nicht der Fall. Samsung sieht derzeit keine Notwendigkeit für diese Technik und wartet daher ab bis es passendere Infrastruktur und Technik gibt, um dies umzusetzen. Man sollte daher auch nicht von ausgehen, dass es irgendwann ein Firmware Update gibt, um diese Technik freizuschalten.

Im Interview begründet Samsung Mobile CE TM Roh den Schritt wie folgt:

In einem Interview mit CNET diskutierte TM Roh, CEO von Samsung MX, die Satellitenkonnektivität auf Smartphones für die Notfallkommunikation. Auf die Frage, warum die neuen Galaxy-Flaggschiffe diese Funktion noch nicht haben, sagte TM Roh: „Wenn es das richtige Timing, die richtige Infrastruktur und die bereite Technologie gibt, dann natürlich für Samsung Galaxy, für unsere Mobilsparte, Wir würden auch aktiv erwägen, diese Funktion ebenfalls zu übernehmen.“ Tatsächlich sagte er, er glaube nicht, dass die Funktion „das A und O der Lösungen ist, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten“.

Die Begründung liest sich auch so, als würde Samsung nicht nur beim Galaxy S23 abwarten, sondern generell den Schritt hin zu Satelliten-Verbindungen noch nicht für sinnvoll halten. Das bedeutet dann wohl auch, dass die anderen Topmodelle in diesem Jahr (sowohl das Z Fold5 als auch das Galaxy Z Flip5) nicht mit dieser neuen Technik ausgestattet sein werden. Da diese Smartphones aber erst in einem halben Jahr erwartet werden, kann sich die Einstellung von Samsung in den kommenden Monaten auch noch etwas verändern. Aktuell muss man festhalten, dass Samsung beim Thema Satelliten-Verbindungen Apple nicht das Wasser reichen kann.

