Galaxy S23 – kein Ladegerät und kein Case mitgeliefert – Seit Apple angefangen hat, Elemente wie Ladegeräte und Schutzhüllen aus dem Lieferumfang zu entfernen, setzen auch andere Anbieter auf diese Vorgehensweise und Samsung hat bereits bei den bisherigen Modellen der S-Serie in den letzten Jahren den Lieferumfang der Modelle sehr übersichtlich gehalten. Das setzt sich auch bei den Modelle der Galaxy S23 Serie so fort und Kunden, die sich ein Smartphone bestellen, erhalten wirklich nur das Nötigste mitgeliefert. Samsung verzichtet also auch in diesem Jahr bei den Topmodellen auf ein extra Ladegerät und auch auf einfache Schutzhüllen für die Smartphones. Vor allem beim Ladegerät geht das Unternehmen davon aus, dass mittlerweile jeder zu Hause passende Charger hat oder die Smartphones per USB Anschluss laden kann (ein Adapter fehlt aber).

Das kostenlose Zubehör bzw. der Inhalte der Box bei der Galaxy S23 Serie sieht wie folgt aus:

das jeweilige Galaxy S23 Modell (Galaxy S23, S23+ oder S23 ultra)

ein USB C Anschlusskabel (kein Adapter)

Steckplatzwerkzeug zum Öffnen des Simkarte-Slots

Wer die Galaxy S23 Smartphone mit Flat bestellt, bekommt natürlich dann noch die passende Simkarte und die Vertragsdaten dazu – allerdings nicht in der Box sondern extra. Samsung hat das im Bestellprozess auch nochmal grafisch dargestellt für alle Nutzer, die möglicherweise nicht glauben, dass kein Charger dabei ist.

Die Galaxy S23 Box Inhalte

Galaxy S23 ohne Ladegerät und Case in der Box

Beim Galaxy S23 ultra sieht es nicht besser aus. Die Modelle sind zwar mehrere hundert Euro teurer, die Box ist aber trotzdem ähnlich mager bestückt und es gibt auch beim Galaxy S23 weder ein Schutzcase noch ein Ladegerät mit dazu. Es bleibt beim Anschlusskabel und dem Pin für das Öffnen des Simkarten Slots.

Weitere Links rund um das Galaxy S23

Weitere Artikel rund um Samsung