Realme 10 pro kommt in einer Coca-Cola Edition – Realme wird für die Relame 10 pro Modelle auch eine Sonderedtion veröffentlichen und arbeitet dabei mit Coca-Cola zusammen. Daher erscheint das Realme 10 pro auch in einer Coca-Cola Edition, die sich wohl vor allem beim Design deutlich von den anderen Modellen abhebt:

Die Rückseite wird durch den großen roten Bereich dominiert, der den angeschnittenen Coca-Cola Schriftzug trägt

Die kameraobjektive sind nochmal in Rot abgesetzt und heben sich damit deutlicher hervor als bei den normalen Modellen

Möglicherweise gibt es auch ein angepasstes Theme in den Farben von Coca-Cola und die vorinstalliert App – dazu hat das Unternehmen aber bisher noch keine Angaben gemacht.

Die neuen Modellen sollen dabei nur in einer 6.000er Auflage erscheinen und daher wirklich nur sehr limitiert verfügbar sein. Startschuss für die neue Edition ist dabei bereits der 10. Februar. Fans müssen sich also gar nicht mehr so lange gedulden.

Für den Markt in Indien ist auch bereits eine Aktionswebseite zu finden, mit der man sich für das Launch Event einschreiben kann (inklusive passendem Gewinnspiel)

Die Aktionswebseite ist hier zu finden:

Auf der deutschen Webseite von Realme und auch auf der Webseite für die EU ist davon leider nicht zu finden. Das deutet darauf hin, dass die neue Coca-Cola Edition nicht nach Deutschland kommen wird und möglicherweise ein Angebot allein für den Markt in Indien oder Asien gedacht sind. Genaueres wird man aber erst sagen können, wenn die Modelle am 10. Februar offiziell vorgestellt werden.