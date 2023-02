Samsung Galaxy S23, S23+ und Ultra – sind die Geräte wasserdicht? – Samsung setzt bei der kompletten Galaxy S23 Serie wieder auf eine sehr hohe Schutzklasse und hat beispielsweise das neue Gorilla Glas Victus 2 verbaut um das teure Display zu schützen. Beim Thema Wasserdichtigkeit orientiert man sich am Vorgänger. Die Modelle wurden also wieder wasserdicht konzipiert und sind gegen eindringendes Wasser geschützt. Allerdings sind die Galaxy S23 nur mit Vorbehalt wasserdicht, denn es gibt sehr enge Grenze für den Schutz gegen Wasser.

Samsung schreibt dazu selbst:

Ihr Gerät ist wasser- und staubdicht und erfüllt die folgenden internationalen Anforderungen

Normen: IP68 Wasserfestigkeitszertifizierung: Gemäß den Anforderungen des

IEC 60529 Standard, wurden die Geräte in 1,5 m Süßwasser für 30 Minuten getestet, ohne das die Modelle dabei bewegt wurden

In der Praxis gibt es aber noch einige weitere Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Smartphones wirklich auf den Schutz gegen Wasser vertrauen können. Zu den Bedingungen heißt es weiter:

Setzen Sie das Gerät nicht Schwimmbecken- oder Meerwasser aus.

Wenn das Gerät unsauberem Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Seifenlauge, Öl,

Parfüm, Sonnencreme, Handreiniger, chemische Produkte wie Kosmetika oder Flüssigkeiten

die den Alkohol enthalten, reinigen Sie das Gerät mit frischem, nicht fließendem Wasser, wischen Sie es ab mit einem weichen und sauberen Tuch und trocknen Sie es dann vor Gebrauch gründlich ab, um es zu pflegen

Setzen Sie das Gerät keinem Wasser aus, das sich mit Gewalt bewegt. Ein plötzlicher Anstieg im Wasserdruck kann die garantierte Wasserdichtigkeit überschreiten.

An Orten wie einer Sauna oder einem Dampfbad kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigt sein

durch plötzliche Temperaturänderungen beschädigt werden.

Wenn das Gerät einem äußeren Stoß ausgesetzt oder beschädigt wird, seine Wasserfestigkeit

kann abnehmen.

In der Praxis haben Verbraucher daher ein Problem, bei Wasserschäden nachzuweisen, dass alle diese Voraussetzungen erfüllt wurden. Wenn es also durch das Untertauchen im Wasser doch zu Schäden kommt, bleibt man wohl darauf sitzen. Generell haben die Galaxy S22 Modelle also einen Schutz gegen Wasser und sind bis zu einem bestimmten Punkt auch wasserdicht, wirkliche Unterwasser-Modelle sind die Smartphones aber damit nicht.

