POCO X5 (pro) – neue Modelle kommen auch für Deutschland – POCO arbeitet derzeit an Naschub für die eigene Modellpalette und die neuen Modelle für 2023 sollen POCO X5 und POCO X5 pro werden. Mittlerweile gibt es viel Material zu den neuen Modellen. Auch die ersten Real-Life Bilder sind verfügbar, so dass man sich auch bereits einen guten Eindruck vom Design der neuen Modelle machen kann. Auch zur Technik und zum Preis gibt es bereits eine ganze Reihe von Details – allerdings insgesamt ohne offizielle Bestätigung.

Die Kamera des POCO X5 pro

Hauptkamera:

108MP wide-angle camera – 1/1.52″ sensor size

8MP ultra-wide-angle camera – FOV 120°

2MP macro camera – Aperture: f/2.4

Frontkamera:

16MP front camera – Aperture: f/2.4

Der Launch der neuen Modelle soll international erfolgen und damit kann man recht sicher davon ausgehen, dass die neuen Smartphones auch in Deutschland offiziell an den Start gehen werden. Man hat mit POCO X5 und POCO X5 pro also auch in Deutschland eine interessante Alternative zu den bekannten anderen Marken.

Preislich gesehen liegen die POCO X5 und POCO X5 pro wieder im Bereich der soliden Mittelklasse. Das normale Poco F5 soll etwas mehr als 250 Euro kosten und die POCO F5 Pro Version liegt etwa 120 Euro darüber. Im Vergleich zu den Premium-Modellen auf dem Markt bleibt Poco also weiter in einem günstigen Preisbereich.