Redmi Note 12T (Turbo?) – weitere Version aufgetaucht – Noch warten deutsche Nutzer auf die normale Version des Redmi Note 12, da gibt es Hinweise, dass das Unternehmen bereits an einem Nachfolger arbeitet. Das Redmi Note 12T wird in der 3C Zertifizierung bereits angezeigt und arbeitet mit einem Snapdragon 7 Gen 2 Prozessor und dazu ist in den Details auch von einer Aufladung mit 67 Watt die Rede. In China könnten die neuen Modelle daher bereits zeitnah starten. Weitere Hinweise auf die verbaute Technik gibt es leider bisher nicht. Aber generell sind die T-Modelle meistens nur eine punktuelle Weiterentwicklung der Hauptserie und daher ist keine grundlegende Überarbeitung der Redmi Note 12 zu erwarten.

Offen bleibt dazu, wie es mit einem internationalen Start der Redmi Note 12T aussieht. Bisher scheint zumindest ein Launch in Deutschland nicht geplant, das kann sich aber noch ändern.

BILD: Redmi Note 12