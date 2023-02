Samsung Galaxy S23 – unterstützen die Modelle SD Karten und Speichererweiterungen? – Samsung hat in den letzten Jahren bei den Topmodelle die Speichererweiterung gestrichen und bot beim Galaxy S21 und auch beim Galaxy S22 keine Möglichkeit an, den internen Speicher mit einer SD Karte zu erweitern. Leider hat das Unternehmen diese Strategie auch beim Galaxy S23 fortgesetzt. Auch 2023 haben also die Galaxy S23 keinen SD Kartenslot mit an Bord und das gilt sowohl für das normale Galaxy S23 als auch für die größeren Galaxy S23+ und das Galaxy S23 ultra. Wer also weiß, dass er mehr Speicher benötigt, sollte daher von Anfang an auf eine Version mit etwas mehr Speicher setzen. Diese ist etwa 50 Euro teurer für 128 GB zusätzlichen Speicher, aber das kann sich lohnen, wenn man wirklich auf größere Datenmengen (beispielsweise Bilder oder Videos) angewiesen ist.

Modelle und Speichergrößen der Galaxy S23 Serie

Modell Farben Speicher Preise (UVP) Samsung Galaxy S23 Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 128 GB 949,00 € Samsung Galaxy S23 Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 256 GB 1.009,00 € Samsung Galaxy S23+ Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 256 GB 1.199,00 € Samsung Galaxy S23+ Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 512 GB 1.319,00 € Samsung Galaxy S23 Ultra Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 256 GB 1.399,00 € Samsung Galaxy S23 Ultra Lavender/Cream/Green/ Phantom Black 512 GB 1.579,00 €

Kann man den Speicher der Galaxy S23 Serie erweitern?

Der interne Speicher der Galaxy S23 Modelle lässt sich leider nicht physisch erweitern, aber es besteht die Möglichkeit, über die Cloud Daten auszulagern und so Platz auf den Geräten zu schaffen. Über Google One hat man in der Regel zu jedem Google Konto auch 15 GB Speicherplatz online frei, so dass man zumindest einige Daten kostenlos auslagern kann. Das Unternehmen schreibt dazu selbst:

Über Google Drive kannst du Dateien sicher in der Cloud speichern. Deine 15 GB Speicherplatz stehen dir für Dateien zur Verfügung, die du in Google Drive, Google Docs, Google Tabellen, Google Formulare oder Google Sites hochlädst oder erstellst.

Auch größere Datenmengen sind über Google One möglich, aber dann wird es kostenpflichtig. 100 GB Datenvolumen extra kostet beispielsweise 1.99 Euro im Monat. Das ist an sich auch noch ein recht übersichtlicher Preis. Für die große Version mit 2 Terabyte Datenvolumen zahlt man 10 Euro im Monat, hat dann aber auch für lange Zeit keine Speicherprobleme mehr.

